Nekad nav par vēlu sākt! Kā pareizi tīrīt zobus mājdzīvniekam

Kādas ir sekas, ja mutes dobuma veselībai nepievērš uzmanību?

Smagos periodontālo slimību gadījumos pamazām atkāpjas arī kauls no zoba saknes – tas iet bojā iekaisuma dēļ. Bieži redzu dzīvniekus, kuriem, atkāpjoties žokļa kaulam un arī smaganām, zobi ir tik kustīgi, ka ar pirkstiem var izņemt ārā.

Ja problēmas nerisina, mutes dobuma iekaisums var rezultēties hroniskās slimībās, jo ar laiku baktērijas var nokļūt mājdzīvnieka sirdī, nierēs un ietekmēt arī citus orgānus, tādējādi provocējot smagus iekaisumus. "Ir ļoti būtiski veikt mutes dobuma higiēnu un rūpēties par to regulāri. Citādi tas var apdraudēt pat dzīvnieka dzīvību," uzsver Nora Dambrova.

Dzīvnieks kasa muti ar ķepām vai mēģina to citādi berzēt.

Strutas mutē, asiņojošas smaganas, izdalījumi no mutes.

Dzīvnieks mēģina ēst, satver ēdienu, bet no tā pēkšņi atraujas, jo sāp.

Tikai pēc konsultācijas dzīvnieku pieraksta uz zobu tīrīšanas procedūru. To veic ar ultraskaņas skaleri – iekārtu, kas noņem zobakmeni. Procedūras laikā ārsts izvērtē visu zobu stāvokli, veic rentgenoloģisko izmeklēšanu un izvērtē, vai nevajag kādu bojātu zobu izraut. Pēc zobu notīrīšanas, kad likvidēts viss aplikums un zobakmens, zobus nopulē, lai mazinātu aplikuma turpmāku uzkrāšanos.

Ja par sava mīluļa zobu veselību turpinām rūpēties mājās, profesionāla tīrīšana klīnikā nepieciešama retāk. Katram dzīvniekam šis laiks atšķiras – vienam var būt pat reizi pusgadā, citam reizi gadā, pusotrā vai pat retāk. Viss atkarīgs no tā, kā dzīvnieks ļauj sev iztīrīt zobus mājas apstākļos.

Kā ikdienā rūpēties par mīluļa zobu veselību un pareizi tīrīt zobus?

Vislabākais, ko katrs suņa un kaķa saimnieks sava mīluļa labā var darīt, – rūpēties par mutes dobuma veselību jau no agra vecuma. Pirmais, ko var darīt agrīni, – radināt mājdzīvnieku pie tā, ka katru dienu cilvēks pavērs viņa muti, apskatīs un aptaustīs zobus. Tas ir īpaši svarīgi kaķiem, kuriem var nepatikt ilgi pieskārieni un neizprotamas darbības. Ja dzīvnieks būs pie tā pieradis, viņš ļausies arī zobu birstītes kustībām un zobu pastas garšai.

Noteikti nebūs nokavēts, noteikti nav par vēlu, jo vienmēr labāk to darīt, nekā nedarīt nemaz. Vienīgais, ar ko jārēķinās, – tas var būt mazliet grūtāk.

Suņiem un kaķiem ideālā variantā zobus tīra vismaz vienu reizi dienā. Ja tik bieži neizdodas, veterinārārste iesaka to paveikt vismaz reizi 48 stundu laikā. Zobu tīrīšanai nepieciešama suņiem un kaķiem paredzēta zobu pasta (nekādā gadījumā cilvēkiem domātā) un zobu birste ar mīkstiem sariņiem (kā cilvēkiem paredzētā, tā veterināro preču veikalos nopērkamā).

"Tā pamazām, pamazām pēc dažām dienām var sākt mēģināt ar birstīti tīrīt. Sākumā varbūt tiešām mazliet pieskarties pie ilknīšiem, pie priekšējiem zobiem – un viss," iesaka veterinārārste. Pēc dažām dienām, kad tīrīšana veikta minimāli, var mēģināt tīrīt dziļāk esošos zobus – dzerokļus. Zobus mīlulim tīra ar vertikālām kustībām no augšas uz leju vai apļveida kustībām. Svarīgākais ir mehāniski notīrīt aplikumu no zobiem. Nav ieteicams intensīvi horizontāli berzt zobus, jo tas var traumēt smaganas.

Divu nedēļu laikā kopš pirmās zobu tīrīšanas mēģinājuma reizes, visticamāk, būsiet tikuši līdz brīdim, kad suns vai kaķis procesu jau zinās. Zobu pastu nav nepieciešams izskalot, dzīvnieks to var droši norīt. Pēc katras zobu tīrīšanas reizes noteikti mīluli var palutināt ar kādu gardumu, lai raisītos pozitīvas asociācijas.

Veterinārārste uzsver, ka svarīgi ir zobu tīrīšanu uzsākt maksimāli mierīgi un pamazām. Ja nepieciešams, ik pa brīdim ļaut kaķim izrauties no tvēriena un pastaigāt vai uzziest vairāk zobu pastas, ja ar vienu "zirnīti" suņa žoklim nav gana. "Ja jūs pieaugušam kaķim uzreiz metīsieties mutē ar zobu birsti un sāksiet zobus berzēt, domāju, tā būs pirmā un pēdējā reize, kad jūs to darīsiet, jo, visticamāk, otrreiz viņš to neļaus," tā Nora Dambrova.