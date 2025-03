"Svara vērotāji" un papildbarība – mājdzīvnieku senioru uztura nianses

Domājot par mājdzīvnieka labbūtību, viena no pamata lietām, kurai pievēršam pastiprinātu uzmanību, ir uzturs. Jau no kaķēna vai kucēna vecuma gādājam, lai mīlulim tiek vislabākā barība. Taču kas jāmaina mājdzīvnieka uzturā, kad tas kļūst par senioru? Skaidrību vieš veterinārārsti Solvita Buivide un Aigars Briņķis dzīvnieku aprūpes centru "PetCity" podkāstā "Mājas mīlulim".

Mazāk kaloriju un omega-3 labai veselībai. Kas vēl jāmaina mājdzīvnieka seniora uzturā?

Senioriem būtiski uzņemt pietiekamu daudzumu C un D vitamīnu un antioksidantu, jo tie gādā par to, lai organisma šūnas strauji nenovecotu. Ilgtermiņa veselībai viena no visvērtīgākajām papildu lietām uzturā, kuru ieviest, ir omega-3 taukskābes. Līdzīgi kā cilvēkiem, tā arī dzīvniekiem omega-3 palīdz uzturēt sirds un asinsvadu veselību, sekmē normālu smadzeņu darbību un sniedz citus labumus. Veterinārārste Solvita Buivide uzsver, ka īpaši noderīgi tas ir dzīvniekiem ar nieru mazspēju, jo, lietojot omega-3 taukskābes, ievērojami pagarinās dzīvildze. Šis uztura bagātinātājs pieejams dažādās formās – kapsulās vai šķidrā veidā, dzīvniekiem nepieciešami vismaz 50 mg liela deva uz vienu kilogramu svara, un to dod atsevišķi vai pievieno mīluļa ēdienreizei.