Bieži vien cilvēki gadu noslēdz ar tā izvērtējumu, bet uzsāk ar Jaungada apņemšanos un dažādiem solījumiem – kādam tie beidzas gada pirmajās dienās, citi tiem cītīgi seko līdzi visa gada garumā. Ar saviem gada noslēgšanas un jaunā uzsākšanas paradumiem dalās arī podkāsta dalībnieces. Anastasija atklāj, ka ir no tiem cilvēkiem, kas gada izskaņā vienmēr sev pasaka, ko sagaida no jaunā gada, un pieturas pie domas "kā gadu aizvadīsi, tā pavadīsi", tāpēc parasti 31. decembrī cenšas aiziet arī uz sporta zāli. Runājot par Jaunā gada apņemšanos, Anastasija piebilst: "Man liekas, ka smieties par tiem cilvēkiem, kas kaut ko uzsāk 1. janvārī, nedrīkst. It īpaši tad, ja viņi aiziet uz sporta zāli. Tas cilvēks vismaz ir aizgājis. Viņš ir veicis kaut kādu piepūli, tas nekas, ka varbūt viņš neies 2. janvārī. Varbūt viņš atnāks atkal pavasarī." Dita atzīst, ka izvairās izvirzīt mērķus, lai nesagādātu sev vilšanos, ka tas nav noticis. Viņa gada nogalē nevis izvirza mērķus un apņemas kaut ko izdarīt, bet vizualizē savas nākamā gada vēlmes, tādā veidā neradot sev spiedienu, ka tam noteikti ir jānotiek. Šo vēlmju sarakstu viņa nēsā ikdienā līdzi, īpaši tām nepievērš uzmanību un gada noslēgumā izvērtē, cik daudz no tā ir piepildījies. Piemēram, no 2024. gada vēlmju saraksta viņai ir izdevies piepildīt 15 no 23 vēlmēm. Savukārt, runājot par gada izvērtējumu, Olga pauž, ka, viņasprāt, vērtīgi ir arī apsēsties, pārdomāt un pierakstīt, kas šajā gadā ir noticis, – tam ne vienmēr ir jābūt kaut kam pozitīvam. Anastasija stāsta, ka viņai savukārt ļoti patīk šāda veida pārdomas 31. decembrī publicēt "Facebook": "Kāpēc es to daru? Pamatā es to daru sev."