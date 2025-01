"Katrs var atrast to, kas patīk," – kā veselīgi sākt un turpināt sportot? "Visas labas"

Kā saņemties un atrast laiku, lai aizietu uz sporta zāli vai nodarbotos ar sportiskām aktivitātēm? Monta uzsver – viss slēpjas prioritātēs: "Ir jāsaprot, ko es gribu. Vai es gribu iet uz bāriem, vai es tomēr vēlos ieguldīties savā veselībā." Prioritāšu izvērtēšana iet roku rokā arī ar mērķu izvirzīšanu – ja mērķis ir saglabāt veselību pašreizējā stāvoklī, ikdienā pietiek ar 20–30 minūtēm mērenas vai intensīvas slodzes, bet, ja ir vēlme paaugstināt muskuļu masu vai samazināt ķermeņa tauku procentu, jārēķinās ar mērķtiecīgu darbu, skaidro Monta. "Diviem treniņiem, kas būtu ar spēka raksturu, nedēļā, es domāju, jebkurš var atrast laiku, tam nav jābūt katru dienu. Pārslodzei arī ir negatīvas sekas," atgādina trenere. Savukārt Anastasija piebilst: "Ja es aiziešu uz treniņu, piespiedīšu sevi izkustēties un aiziet uz sporta zāli, zinu, ka 98% gadījumu, izejot no sporta zāles , es būšu krietni laimīgāka, nekā biju, pirms iegāju."

Runājot jau par konkrētākiem treniņu veidiem, pieskaramies arī tēmai "spēka treniņi". Bieži vien tiek stāstīts, ka sievietēm ar tiem nevajadzētu aizrauties. "Tur ir visvairāk tādu mītu, kāpēc sievietēm to nevajadzētu: tu iesi cilāt svarus un izskatīsies pēc vīrieša uzreiz nākamajā dienā, tas nav veselīgi sievietēm, tas ir slikti sievietēm. Tikmēr, ja mēs neko nedarām, no noteikta vecuma muskuļu masas apjoms samazinās, kas var ļoti ietekmēt dzīves kvalitāti," stāsta Alina.

Podkāstā diskutējām arī par to, ka ir jābūt uzmanīgiem ar dažādām video pamācībām sociālajos medijos, kur it kā treneri rāda dažādus vingrinājumus un stāsta, kā var iegūt lielisku rezultātu, sekojot viņiem, atgādina Anastasija. "Man liekas, tik ļoti traģiski, biedējoši un šausmīgi ir tas, ka es redzu sociālajos medijos "wannabe" visādus trenerus, kas ir iedomājušies, ka tikai viņi zina vislabāk. Ar lielu varbūtību, ka viņš tuvu nav stāvējis nevienam sertifikātam, un tagad viņam ir autora metodika, kā uztrenēties." Sekošana šādiem video ātrāk novedīs pie Latvijas veselības aprūpes sistēmas finansēšanas no savas kabatas un pacienta kartes traumatoloģijas centrā nekā kāda konkrēta rezultāta, norāda Anastasija. Viņa arī piebilst: "Visbiežāk pseidotreneri izskatās labi, bet mēs nezinām, kā viņi sasniedz rezultātu."