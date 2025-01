Vēl ne tik sen runāt par to nebija pieņemts – baidoties no sportā tik nepatīkamās vājuma stigmas, tā bija tabu tēma pašu atlētu lokā, un ļoti labprāt šādus nosacījumus pieņēma arī apkārtējā publika – tā paturot savus varoņus uz atmiņu pjedestāla un iztiekot bez vilšanās un neērtām atklāsmēm. Tomēr pēdējo gadu laikā, atklātībā izskanot arvien vairāk godīgiem stāstiem un paškritiskām atziņām, šo ilūziju ir izdevies būtiski kliedēt. Aizgājušā gada nogalē pašmāju sporta saimē saņemtās sēru ziņas sāpīgi atgādina, kādēļ arvien skaļāk par to sākam runāt arī Latvijā.