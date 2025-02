Parīzes olimpisko spēļu sezonā šķēpmetēja Līna Mūze-Sirmā bija noskaņota uz lieliem sasniegumiem. Viss mainījās, kad sacensībās Ķīnā traumēja plecu, pēc kā bija jālemj – censties tomēr atlikušo sezonu noturēties laukumā, vai taisīt operāciju? Turklāt, nedienas ar to nebeidzās. "Trīs dienas pirms olimpisko spēļu kvalifikācijas es gandrīz salauzu muguru. No svaru treniņa, kura ar 160 kilogramiem taisīju spēka vingrinājumu, zeķēs skrēju pie dakteriem un teicu, ka nevaru vairs pieliekties," viņa atminējās raidījumā "D sektors". Ar to nedienas, pie tam, nebeidzās.