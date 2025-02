Viena no redzamākajām izmaiņām, kam bija jāstājas spēkā pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas – no 2024. gada katrā novadā jābūt savai pašvaldības policijai. Vai likuma prasība izpildīta reāli vai tikai uz papīra, un kā ar to veicies dažādām pašvaldībām – par to diskutējām "Projekts 43" otrajā pārraidē. Diskusijā piedalījās Bekmanis, Līvānu novada domes izpilddirektors Aldis Džeriņš, Bauskas novada administrācijas vadītājs Edgars Paičs un Valsts policijas (VP) Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Andris Zellis.