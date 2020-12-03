1 03.12.2020 15:31 Поддержите сильных: доступность услуг специалистов по уходу в Латвии Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Pamanījāt kļūdu?Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! "Панамский архив". Что надо знать о крупнейшей в истории утечке документов сильных мира сего LTV7: почему строительных специалистов можно наказать лишь в теории Синоптики: в Латвии ожидается похолодание 9 мая в Латвии LTV7: нужны ли Латвии паралимпийцы? Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними" На дорогах Латвии вновь появятся фоторадары "Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется Население Латвии сократилось еще на 4636 человек Холода бьют рекорды: утром в Латвии зафиксировано -8 градусов На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады В Латвии ожидается солнечная погода, станет теплее Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег