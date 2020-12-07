07.12.2020 12:13 Я отдаю свой голос: Кристина Гарклава Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Pamanījāt kļūdu?Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Я отдаю свой голос: Мария Линарте Я отдаю свой голос: Юрий Дьяконов Я отдаю свой голос: Янис Кривенс Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Кристина Ярская "Птица" Шоу "Голос". Итоги второго тура Шоу "Голос". Анастасия Главатских "Secretly" Шоу "Голос". Андрей Гризли "Полетели" Шоу "Голос. Алиса Игнатьева "Брови" Шоу "Голос". Григорий Лавыш "Этажи" Шоу "Голос". Александра Воробьёва. "Лебединая верность" Шоу "Голос". Андрей Гризли. "Counting stars" Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ' Шоу "Голос". Людмила Соколова "Ты здесь" Шоу "Голос" - выступление Сергея Михайлина Шоу "Голос". Алиса Игнатьева. "Белым снегом"