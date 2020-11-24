2 24.11.2020 12:44 Я отдаю свой голос: Мария Линарте Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Pamanījāt kļūdu?Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Шоу "Голос". Мария Зайцева "I belong to you" Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Мария Зайцева - "Why" Шоу "Голос". Мария Зайцева и сестры Шахтарины "Три счастливых дня" Шоу "Голос". Екатерина Шемякина "Hurt" Шоу "Голос". Итоги второго тура Шоу "Голос". Анастасия Главатских "Secretly" Шоу "Голос". Андрей Гризли "Полетели" Шоу "Голос". Евгения Благова "Ария звезды" Шоу "Голос. Алиса Игнатьева "Брови" Шоу "Голос". Григорий Лавыш "Этажи" Шоу "Голос". Александра Воробьёва. "Лебединая верность" Шоу "Голос". Андрей Гризли. "Counting stars" Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ' Шоу "Голос". Людмила Соколова "Ты здесь" Шоу "Голос" - выступление Сергея Михайлина