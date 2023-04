'Aizmugure': kā latviešiem pagāja NHL un NBA sezonas

Divās pasaules vadošajās profesionālajās sporta līgās NHL un NBA mazāk kā pēc nedēļas sāksies izslēgšanas spēles. Kaut šosezon abās līgās spēlējis patīkami liels skaits Latvijas sporta zvaigžņu, tikai viens no pašmāju sportistiem šogad teorētiski varētu cīnīties par sava sporta veida prestižāko trofeju. Kā latviešiem veicies aiz okeāna, kādas ir viņu nākamo sezonu karjeras iespējas un ko viņu panākumi dod Latvijas sportam kopumā? Par to Uldis Strautmanis raidījumā "Aizmugure" runā ar "Delfi" Sporta nodaļas žurnālistiem Almantu Poikānu un Jāni Bendziku.

Pastāvīgi NHL klubus šobrīd pārstāv trīs Latvijas hokejisti - vārtsargs Elvis Merzļikins un uzbrucēji Zemgus Girgensons un Teodors Bļugers. Merzļikinam aizvadītā sezona bijusi visnotaļ neveiksmīga un arī viņa klubs Kolumbusas "Blue Jackets" nopietni nepretendēja uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Tikmēr Girgensons uzrādīja allaž stabilu sniegumu Bufalo "Sabres" komandā, bet tā vienā no regulārās sezonas pēdējām spēlēm atvadījās no izredzēm iekļūt "play-off" jau divpadsmito gadu pēc kārtas. Tikmēr Bļugers gada sākumā tika aizmainīts uz vienu no līgas spēcīgākajām komandām Lasvegasas "Golden Knights", un turpinās cīņu par Stenlija kausu.

Līdzīgi kā Girgensona pārstāvētā "Sabres", arī Latvijas basketbola zvaigznes Dāvja Bertāna pārstāvētā NBA komanda Dalasas "Mavericks" tikai šonedēļ atvadījās no izredzēm cīnīties par līgas čempiontitulu. Mazliet agrāk - aprīļa sākumā - tāds pats liktenis piemeklēja otras mūsu NBA zvaigznes Kristapa Porziņģa komandu Vašingtonas "Wizards".

"Aizmugure" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu ceturtdienās. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Uldis Strautmanis kopā ar sportistiem, žurnālistiem, sporta funkcionāriem un politiķiem paver aizkaru uz sporta sasniegumiem un aizkulisēm.

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!