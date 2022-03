'Aizmugure' piektā epizode: kā Latvijā uzņem bēgļus - sportistus?

Latvijas sporta sabiedrība ir aktīvi iesaistījusies palīdzībā Ukrainas bēgļiem, sevišķi jaunajiem sportistiem no šīs valsts. Ar kādiem izaicinājumiem viņi saskaras Latvijā, cik viņu ir, un kā šie sportisti bagātina Latvijas sporta dzīvi? Par to pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" Uldis Strautmanis runā ar Jolantu Dukuri, kura marta vidū stājās Latvijas Olimpiskās komitejas Ukrainas bēgļu koordinatores amatā. Sarunā piedalās arī olimpiskā vicečempione modernajā pieccīņniecā Jeļena Maļuka, kura pati savās mājās uzņēmusi bēgļus no Ukrainas.

11. martā darbu sākusi ""Rimi" Olimpiskā centra" tranzīta vieta, kur tiek sagaidīti Ukrainas bēgļi - jaunie basketbolisti un viņu ģimenes, savukārt 14. martā Dukure sāka darbu LOK Ukrainas bēgļu koordinatores amatā.

Pēc nelielas pauzes raidījumā atgriežas arī nedēļas svarīgāko un interesantāko sporta notikumu apskats - tos Uldis apspriež ar "MVP" galveno redaktoru Ingmāru Jurisonu.

"Aizmugure" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu ceturtdienās pulksten 16. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Uldis Strautmanis kopā ar sportistiem, žurnālistiem, sporta funkcionāriem un politiķiem paver aizkaru uz sporta sasniegumiem un aizkulisēm.

