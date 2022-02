'Aizmugure' pulksten 16: Pekinas olimpisko spēļu aizkulises un kamaniņu sporta sasniegumi

Kādēļ tieši tā sauktajos "renes sporta veidos" Latvija Ziemas olimpiskajās spēlēs iegūst medaļas, kādēļ sportistiem šajās spēlēs bija īpaši svarīgi izvairīties no Covid-19 un ko viņi domā par aicinājumiem nojaukt Siguldas kamaniņu trasi? Par to Uldis Strautmanis raidījuma "Aizmugure" pirmajā epizodē runāja ar 2022. gada Pekinas Ziemas olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvēju kamaniņu komandu stafetē Kristeru Aparjodu un Latvijas kamaniņu sporta izlases treneri Mārtiņu Rubeni. Tā "Delfi TV" skatītājiem pieejama no 24. februāra pulksten 16.

"Aizmugure" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu ceturtdienās pulksten 16. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Uldis Strautmanis kopā ar sportistiem, žurnālistiem, sporta funkcionāriem un politiķiem paver aizkaru uz sporta sasniegumiem un aizkulisēm.

Pirmajā raidījumā Uldis kopā ar kolēģi no "Delfi" Sporta nodaļas Reini Lāci sniedza atskatu uz aizvadītajām olimpiskajām spēlēm, kā arī citiem būtiskiem sporta notikumiem. Viņi arī ieskicēja savu subjektīvo olimpisko spēļi notikumu "Top3", iekļaujot tajā gan Latvijas un citu valstu sportistu panākumus, gan kārtējos dopinga skandālus. Savukārt raidījuma otrajā daļā Uldis kopā ar sportistiem apsprieda gan Pekinā pieredzēto, gan situāciju viena no panākumiem bagātākajiem sporta veidiem saimniecībā.

