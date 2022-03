'Aizmugure' pulksten 16: Sports un politika kara laikā

Kādēļ dažādas pašmāju un starptautiskās sporta federācijas, klubi un sportisti tik dažādi reaģē uz karu Ukrainā? Daļa to stingri nosoda un izslēdz Krievijas pārstāvjus no sacensībām, daļa cenšas publiski neizpausties, citi aicina nenostāties nevienā no pusēm. Kā šīs nostājas vērtējamas, vai tās var ietekmēt Latvijas valsts, un ko tai būtu jādara – par to Uldis Strautmanis raidījuma "Aizmugure" otrajā epizodē runā ar Latvijā par sportu atbildīgās Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta depratamenta direktoru Edgaru Severu un sporta žurnālistu Armandu Puči. Tā "Delfi TV" skatītājiem pieejama no 3. marta pulksten 16.

Otrajā raidījumā Uldis ar studijas viesiem apspriež Latvijas komandu, sportistu un treneru dalību Krievijas sacensībās, kā arī spēlēšanu pret Krievijas komandām, meklējot atbildes uz jautājumiem, cik lielas ir Latvijas sportiskās saiknes – visos līmeņos no bērniem līdz pieaugušajiem – ar Krieviju. Protams neizpaliek jautājumi par hokeja klubu "Dinamo Rīga", starptautisko sporta federāciju lēmumiem un Krievijas finansējumu sportam Latvijā.

