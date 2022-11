'Divkosīgākais čempionāts' un 'plastikāta' kauss – Gorkšs aicina futbola svētkos neaizmirst skandālus

"Pats divkosīgākais čempionāts, kāds rīkots", "plastikāta" kauss, "čempionāts, kuram nekad nevajadzēja notikt" – tik skarbus epitetus svētdien Katarā uzsāktajai FIFA 2022. gada Pasaules kausa futbolā izcīņai raidījumā "Aizmugure" veltīja bijušais Latvijas Futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs un "Delfi" žurnālists Toms Ģigulis. Gorkšs atzina, ka nemitīgie skandāli ap čempionāta mājvietu un FIFA rīcību atņēmuši ierasto svētku sajūtu un aicināja sporta karaļa fanus par tiem neaizmirst.

Jau plaši aprakstīto un apspriesto skandālu, kas saistīti ar Kataras izvēli par čempionāta mājvietu, ugunī netīšām eļļu pielēja FIFA prezidents Džanni Infantīno, kurš preses konferenci dienu pirms pirmās spēles sāka ar ļoti pretrunīgu uzrunu. Tajā viņš divkosībā vainoja Rietumvalstis, kuras Kataru kritizē par migrantu darbaspēka ekspluatēšanu un cilvēktiesību neievērošanu un teica: "Šodien es jūtos kā katarietis. Šodien es jūtos kā arābs. Šodien es jūtos kā afrikānis. Šodien es jūtos kā gejs. Šodien es jūtos kā invalīds. Šodien es jūtos kā migrantstrādnieks."

Gorkšs uz to reaģējot FIFA saimniecību salīdzināja ar kupātu – šķiet garšīgs, kamēr nezini kas tur ir iekšā. "Man droši vien jautājums, vai vēl ar vien darbā ir tas cilvēks, kurš uzrakstīja šo runu, kur, acīmredzot, bija doma attēlot kādu vēsturisku lielu politiķi. Es pat negribētu tajā runas teksta absurdumā iedziļināties, jo, manuprāt, tas bija ļoti neattaisnoti bravūrīgs gājiens – šajā situācijā attaisnot visu to, kas notiek. FIFA proponētās vērtības ietver cilvēktiesības, solidaritāti, iekļautību, un tad mēs nonākam pie Kataras čempionāta, kas ir pilnīgi pretējs visam, ko tu raksti. Ceru, ka tāpat kā lēmums par Pasaules kausa piešķiršanu Katarai bija lupa, lai izgaismotu nepilnības futbola politikā, tad es ceru, ka pats čempionāts ar pašu katariešu attieksmi, būs tas, kas novedīs šo procesu līdz galam," teica bijušais Latvijas izlases kapteinis.



Ģigulis tikmēr pauda aizdomas, ka Infantīno runa varētu būt čempionāta saimnieku "pasūtījums": "Piekrītu ESPN analītiķiem, kuri, diskutējot par šo uzrunu, norādīja – izskatās, ka šeit varēja būt vienkārši situācija, kur katarieši piegāja pie Infantīno un pateica – ej tagad ārā un mūs aizstāvi. Noliec pie malas visas diskusijas par politiku un fonu, un aizej mūs aizstāvi un vēl pasaki, ka tie rietumi ir tikpat slikti, ja ne vēl sliktāki. Infantīno apkaunoja sevi kā cilvēku, viņš apkaunoja sevi kā FIFA prezidentu un FIFA reputāciju tiktāl, ciktāl tā vispār vēl eksistēja."

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Gorkšs atzina, ka šo Pasaules kausu nepavada ierastā svētku sajūta un tas saistīts ar daudzajām nepārejošajām "blaknēm", kas saistītas ar čempionāta mājvietu. Ģigulis pievienojās, ka turnīram notiekot ziemā, valstī bez futbola tradīcijām nepamet mākslīguma un pat viltojuma sajūta. 01:28

Ģigulis norādīja, ka par spīti mediju un cilvēktiesību organizāciju kritikai, neviens sponsors no Kataras čempionāta tā arī nav atteicies – atšķirībā no, piemēram, pasaules hokeja čempionāta, kad tas bija plānots Baltkrievijā. Viņš arī aicināja aizdomāties ne tikai par FIFA, bet arī futbola pasaules slavenību un pašu spēlētāju atbildību, kuri līdz šim aprobežojušies ar simboliskiem žestiem un izteikumiem, neriskējot ar nopietnām rīkotāju sankcijām. 07:20

Čempionāta atklāšanas spēlē Ekvadoras izlase ar 2-0 uzvarēja mājinieci Kataru, tomēr lielākās diskusijas raisījās par spēles sākumā aizmugures situācijas dēļ neieskaitītajiem ekvadoriešu vārtiem. Gorkšs atzina, ka par spīti ilgajai profesionāļa karjerai, viņam šis lēmums bijis pārsteigums, bet pēc spēles konsultējoties ar zinātājiem, nācies secināt, ka viss noticis saskaņā ar noteikumiem. Abi viesi gan atzina, ka šis gadījums raisa diskusijas par automatizēto risinājumu pielietošanu tiesāšanā, jo kaut formāli pārkāpums bijis, vārtu gūšanas momentu tas īsti neietekmēja. 17:28

Kopumā Kataras izlase atstājusi "bezzobainu" iespaidu, kamēr ekvadorieši sākuma neveiksmei nav ļāvuši sagraut cīņas garu, vērtēja Ģigulis. Uzmanības vērts arī fakts, ka jau otrajā puslaikā, mājiniekiem nonākot iedzinējos tribīnes palikušas pustukšas – daudzi skatītāji devušies prom. Gorkšs atzina, ka tas tikai pavairo čempionāta "plastikāta" garšu. 29:40

Atklāts ir arī jautājums, kas notiks ar stadioniem pēc čempionāta, jo nelielajā valstī nav tik plašas futbola saimniecības, kam tos "apdzīvot". Viens no stadioniem tā arī uzcelts no transporta konteineriem, ar domu to pēc čempionāta nojaukt, bet par pārējiem, atliek tik cerēt, ka bagātā valsts tos spēs uzturēt, atzina viesi. Jāatgādina, ka daudzus no savulaik Brazīlijā un Dienvidāfrikā Pasaules kausam celtajiem stadioniem piemeklējis drūms liktenis – tie netiek izmantoti un pamazām pārvēršas drupās. 34:00

Viesi arī prognozēja, kā čempionāts paies divām lielākajām šībrīža pasaules futbola zvaigznēm Portugāles zvaigznei Krištianu Ronaldu un argentīnietim Lionelam Mesi – paredzams, ka viņiem abiem šis ir pēdējais Pasaules kauss spēlētāja statusā. Kaut uz Mesi pleciem gulstas milzu gaidas izcīnīt kausu, lai sasniegtu Djego Maradonas līmeni futbola vēsturē, Ģigulis uzsvēra, ka viņam tas īsti nav saprotams, jo abi ir ļoti dažādi spēlētāji. Tikmēr Gorkšs atzina, ka ar ļoti lielu interesi sekos līdzi Ronaldu gaitām, kaut nav šī spēlētāja fanu pulkā – Ronaldu, sniedzot skandalozu interviju, samazinājis sev uzlikto gaidu slogu un uz Portugāles izlasi neviens neskatās kā uz favorītiem, kaut objektīvi tās sastāvs ir ļoti spēcīgs. 40:21

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!