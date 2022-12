Futbola tiesnesis: Par VAR var diskutēt, bet 'Dieva rokas' pie vārtu guvumiem vairs nebūs

Kaut 2022. gada FIFA Pasaules kausa izcīņā jau izcēlušies asi strīdi par vairāku komandu vārtiem izšķirošos brīžos, futbola tiesnesis Andris Treimanis raidījumā "Aizmugure" pauda pārliecību, ka tie nav skandāli, bet diskusijas. Viņaprāt, videoatkārtojumu sistēmas VAR plašais pielietojums izslēdzis tādus gadījumus, kā salvenos Maradonas 1986. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā ar roku gūtos un tiesnešu ieskaitītos vārtus, kas guva iesauku "Dieva roka".

Šajā Pasaules kausā vairākas izmaiņas skārušas arī spēļu tiesāšanu – proti, tiek piemēroti ilgāki kompensācijas laiki, ieviestas jaunas nianses aizmugures situācijas izvērtēšanai un daudzās strīdīgās situācijās talkā tiek ņemta videoatkārtojumu sistēma VAR. Tas novedis pie vairākām situācijām, kuras futbola skatītājiem pirmajā brīdī šķitušas ļoti pretrunīgas – vai Japānas otrie vārti pret Spāniju tiešām bija jāieskaita? Vai Francijas vārtu guvums pret Tunisiju tik tiešām bija jāanulē? Par to šoreiz diskusijā.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Treimanis norādīja, ka vienmēr ir telpa diskusijai par tiesnešu lēmumiem, jo tie jebkurā gadījumā ir subjektīvi, bet tik krasas soģu kļūdas kā Maradonas "Dieva roka", līdzīgs francūža Tjerī Anrī 2009. gada vārtu guvums ar roku, vai "spoku vārti", kā dēvē Ukrainai neieskaitītos vārtus pret Angliju 2012. gada Eiropas čempionātā, kad bumba pēc daudzu fanu domām bija šķērsojusi vārtu līniju, mēs vairs neredzēsim. Futbola treneris Kristaps Blanks pievienojās šim viedoklim, gan piebilstot, ka strīdīgās epizodes nekur neizgaisīs un galīgais lēmums joprojām ir tiesneša atbildība. 01:19

Treimanis skaidroja arī strīdīgo epizodi, kad Japāna guva uzvaras vārtus pret Spāniju neilgi pēc tam, kad bumba šķietami bija šķērsojusi laukuma gala līniju. Proti, noteikumi paredz, ka bumbai pilnā apjomā, proti bumbas "projekcijai" jāšķērso līnija, lai spēle tiktu pārtraukta, bet kā parādījušas kameras, kas izvietotas uz pašas gala līnijas, pavisam neliela, burtiski dažus milimetrus liela tās daļa joprojām atradās uz līnijas, kad tā tika pārtverta un ieraidīta atpakaļ spēlē. Blanks piebilda – ja šāda kamera uz līnijas nebūtu, tad lēmums būtu līnijtiesneša ziņā un atliek tikai minēt, cik precīzi viņš šo epizodi būtu varējis fiksēt "uz aci". Viņš piebilda, ka līdzīgas situācijas tiek piedzīvotas arī Latvijas Virslīgā, kur VAR pagaidām vēl nav ieviests. 04:02

Savukārt epizodē, kur tiesneši jau pēc spēles beigu svilpes lēma neieskaitīt Francijas pēdējā brīža vārtus pret Tunisju – tie situāciju turnīra tabulā nebūtu mainījuši, kaut ļautu frančiem izcīnīt neizšķirtu - "vainojamas" jaunas nianses aizmugures situācijas izvērtēšanā. Proti, aizmugure nav konstatējama, ja bumba nonāk pie uzbrucējiem pēc aizsardzībā esošās komandas aizsarga apzinātas spēles ar to, taču pirms šī turnīra FIFA tiesnešiem izplatījusi jaunas vadlīnijas, ko tieši nozīmē "apzināta spēle". Jaunā interpretācija paredz, ka aizsargam nevis vienkārši jāskar bumba, bet tā jākontrolē, pirms uzbrukumā esošie to atgūst savā kontrolē. Šajā mača epizodē Tunisijas aizsargs bumbu savā kontrolē tā arī nebija ieguvis, tādēļ vārti netika ieskaitīti. Epizodes strīdīgums gan ar to nebeidzas – VAR atkārtojumu teorētiski drīkst skatīties tikai kamēr spēle pēc strīdīgās epizodes nav atsākusies, un par to arī Francija iesniegusi oficiālu sūdzību. FIFA lēmumu par sūdzību vēl nav pieņēmusi. 12:54

Šis ir arī pirmais Pasaules kauss, kurā atsevišķas spēles tiesā sieviešu dzimuma tiesneses. Treimanis gan norādīja, ka ir strādājis kopā ar tiesnesēm, un viņām ir jāizpilda visi tie paši fiziskās sagatavotības noteikumi, kas vīriešiem, tādēļ par to diskusijām nav pamata. Viņš gan atzina, ka atsevišķiem spēlētājiem pret daiļā dzimuma tiesnesēm varētu būt citādāka, cieņpilnāka attieksme. 20:31

Tiesneši Pasaules kausam tiek iedalīti pēc līdzīgas kontinentu kvotu sistēmas kā pašas komandas. Kandidāti tiek aicināti uz semināriem un treniņnometnēm, kurās tad jau izvēlas konkrētos soģus, kas varēs tiesāt finālturnīra mačus. 25:05

Kaut turnīra sākumā lielu viļņošanos raisīja garie piešķirtie kompensācijas laiki, Treimanis vērtēja, ka futbola sabiedrības reakcija un neizpratne mazliet pagriezusi visu vecajās sliedēs. Tikmēr Blanks norādīja, ka savā ziņā arī futbolisti pielāgojušies spēles manierei, kad laiku novilcināt ir daudz grūtāk, tādēļ arī kompensācijas laiki sarukuši. 33:46

No nākamās sezonas arī Latvijas Virslīgā tiks ieviests VAR, solīja Treimanis. Vēl gan daudz darba priekšā, bet plāns ir, ka katrā virslīgas spēļu kārtā vismaz divi mači tiks tiesāti arVAR palīdzību LV, kopumā 72 mači sezonā. Ar laiku VAR plānots ieviest visās spēlēs, bet ne uz nākamo sezonu. Blanks tikmēr atzina – ar lielu nepacietību gaida, kurš būs tas tiesnesis, kurš ieies Latvijas futbola vēsturē ar to, ka pirmais ies skatīties video atkārtojumu pēc strīdīgas vārtu gūšanas epizodes. 37:00

