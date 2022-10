'Jebkura spēle sākas ar noteikumiem' – jaunās Saeimas politiķi grib pārrakstīt Sporta likumu

"Nācies redzēt daudz dažādus, arī zināmu, it kā respektējamu sporta klubu līgumus, ko viņi piedāvā saviem profesionālajiem sportistiem. Tur citreiz tādas lietas, ka vienkārši mati ceļas stāvus," tā raidījumā "Aizmugure" atzina topošais Saeimas deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV). Gan viņš, gan otrais raidījuma viesis Raimonds Bergmanis (AS) bija vienisprātis, ka jaunajai Saeimai vajag pamatīgi pārstrādāt šobrīd jau novecojušo Sporta likumu, iekļaujot tajā stingrākus nosacījumus par profesionālu sportistu attiecībām ar klubiem, to, kā uzraugāms finansējuma izlietojums un kā nosakāmas prioritātes.

"Pēdējā saruna bija pirms mēneša ar profesionālu sportistu, kurš spēlē nacionālajā izlasē. Pēc traumas gūšanas šis cilvēks, kuram ir līguma pēdējais gads, ir ļoti nobažījies, vai viņam pienāksies vispār jebkāda veida pabalsts pēc tam, ja klubs izvēlēsies nepagarināt līgumu. Ar to veidu kā ir maksāta alga, sociālās garantijas, nekāda drošība, vispār nav," atzina. Daugavietis.

Bergmanis papildināja, ka pats zina kā tas ir no personiskās pieredzes, jo savulaik Sidnejas olimpiskajās spēlēs guvis nopietnu rokas traumu. "Jebkura spēle sākas ar noteikumiem, un, ja mums nav noteikumi definēti...' norādīja politiķis, atzīstot nepieciešamību Sporta likumu pamatīgi pārveidot.

Jāatgādina, ka 14. Saeimā ievēlēti vismaz pieci politiķi, kuru dzīves gājums tuvākā vai tālākā pagātnē bijis saistīts ar sportu. Bergmanis bija svarcēlājs, kurš 21 reizi labojis Latvijas rekordus un piedalījies trīs olimpiskajās spēlēs. Daugavietis ir spēlējis vairākos Latvijas futbola klubos un šobrīd ir "Latvijas Futbola arodbiedrības" līdzdibinātājs un valdes loceklis. Bez viņiem ar sportu salīdzinoši cieši saistīti vēl trīs topošie deputāti - Zane Skujiņa (JV) līdz šim strādājusi Latvijas Paralimpiskajā komitejā, Lauris Lizbovksis (AS) ilgstoši darbojies sporta žurnālistikā, bet Jefimijs Klementjevs (Stabilitātei!) ir bijušais kanoe airētājs, kurš pārstāvējis gan PSRS, gan Latviju.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Jautāts, kas ir būtiskākais Saeimas Sporta apakškomisijā paveiktais pēdējos četros gados, kamēr viņš ieņēma tās sekretāra amatu, Bergmanis skaidroja, ka šie gadi pagājuši pandēmijas zīmē, bet atzina, ka deputātu centieni palīdzēt sporta jomai to pārvarēt nav bijuši diezko veiksmīgi. "Arī man pašam, ja dēlam jābrauc uz treniņnometni Igaunijā, te viņš nevar trenēties, kaut notikumi salīdzinoši vienādi, tas manuprāt, atstās diezgan ilgstošu ietekmi uz mūsu sportu kopumā," atzina politiķis. Arī Daugavietis atzina, ka sportam pēdējie četri gadi bijuši "diezgan drūmi".