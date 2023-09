Ko gaidīt no Latvijas nākamajām spēlēm Pasaules kausā? 'Aizmugurē' pulksten 9.30

Latvijas basketbola izlase pēc lieliski aizvadīta turnīra sākuma, Pasaules kausa basketbolā ceturtdaļfinālā līdzvērtīgā cīņā atzina Vācijas pārākumu. Līdz ar to Latvijai priekšā divas spēles, kurās tiks sadalīta 5.-8. vieta turnīra tabulā. Pirmā no šīm spēlēm jau šodien pulksten 11.45 pret Itālijas izlasi. Par to Uldis Strautmanis pulksten 9.30 raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas Basketbola līgu direktoru Salvi Mētru un "Delfi" žurnālistu Tomu Ģiguli.

Jau vēstīts, ka Pasaules kausa finālturnīra noslēdzošā fāze līdz 10. septembrim notiek Filipīnu galvaspilsētā Manilā. Četras ceturtdaļfinālā uzvarējušās komandas savā starpā sadala medaļas, bet zaudētājas cīnās par 5.-8. vietu. Teorētiski šis vietu sadalījums var nozīmēt tiešu ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm Parīzē, kaut praktiski jau tagad skaidrs, ka šīs ceļazīmes savā starpā sadalīs divas Eiropas komandas, kuras turpina cīņu par medaļām, bet Latvijai par iespēju spēlēt olimpiskajās spēlēs nāksies cīnītie kvalifikācijas turnīrā.

