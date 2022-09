Ko Latvijas futbolam nozīmēs RFS cīņa Eirokausos? – 'Aizmugurē' pulksten 16

Latvijas Futbola čempionvienība RFS šodien Itālijas pilsētā Florencē aizvada pirmo UEFA Konferences līgas grupu turnīra maču pret vietējo "Fiorentina" komandu. Neatkarīgi no sekmēm šajā cīņā, iekļūšana Eirokausu grupu turnīrā ir sasniegums, kas Latvijas futbolā pēdējo (un vienīgo) reizi noticis jau vairāk nekā pirms desmit gadiem. Kā RFS veiksies turpmākajās cīņās un ko šis sasniegums nozīmē Latvijas futbolam – par to Uldis Strautmanis pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" runā ar futbola treneri Kristapu Blanku. Attālināti no Florences sarunai pievienojas arī "Delfi" žurnālists Almants Poikāns.

Konferences līgas grupu turnīrā RFS tiksies ar Stambulas "Bašakšehir" no Turcijas", Itālijas A sērijas komandu Florences "Fiorentina" un Edinburgas "Hearts" no Skotijas premjerlīgas.

Pirmo maču rīdzinieki 8. septembrī A grupā aizvadīs Florencē, spēlei sākoties pulksten19.45 pēc Latvijas laika, bet savā laukumā pirmā spēle būs 15. septembrī pulksten 22 pret "Hearts".

Par iekļūšanu UEFA Konferences līgas grupu turnīrā RFS saņems apmēram 3,3 miljonus eiro, no kuriem lielu daļu gan nāksies iztērēt izbraukuma spēlēs un mājas spēļu rīkošanai pēc UEFA prasībām.

RFS ir tikai otrais klubs Latvijas futbola vēsturē, kas spēlēs UEFA Eirokausu grupu turnīrā. 2009. 2010. gada sezonā UEFA Eiropas līgā līdz grupu turnīram aizcīnījās FK “Ventspils”, kura par spīti cienījamam sniegumam - trim neizšķirtiem pret Vācijas, Portugāles un Nīderlandes klubiem, grupu turnīru pabeidza pēdējā vietā ar 3 punktiem 6 spēlēs.

"Aizmugure" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu ceturtdienās. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Uldis Strautmanis kopā ar sportistiem, žurnālistiem, sporta funkcionāriem un politiķiem paver aizkaru uz sporta sasniegumiem un aizkulisēm.

