'Lai basketbola svētki turpinātos' – Bagatskis aicina valdību atrast naudu olimpiskajai kvalifikācijai

"Valdībai ir jāizskata šis pasākums, olimpiskās kvalifikācijas turnīra rīkošana Rīgā. Teikšu tā – mēs esam to pelnījuši," tā raidījumā "Aizmugure" teica basketbola treneris un izglītības un zinātnes ministres padomnieks Ainars Bagatskis. Viņš atzina, ka tas nebūtu "lēts prieks", bet tā Latvijai būtu neatsverama pieredze kā ģenerālmēģinājums 2025. gada Eiropas basketbola čempionāta uzņemšanai.

Jau vēstīts, ka pēc lieliski aizvadīta Pasaules kausa izcīņas finālturnīra, kurā ierindojās 5. vietā, Latvijas basketbola izlase ir izcīnījusi iespēju piedalīties 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Basketbola vides pārstāvji jau izteikušies, ka Latvijai būtu arī jāpiesakās šo kvalifikācijas turnīru uzņemt, bet tas izmaksātu vairākus miljonus eiro, tādēļ bez valsts atbalsta neiztikt.

"Es gribētu atzīmēt, ka, kad Latvijas izlase nostartēja izcili, valsts uzreiz atrada papildus līdzekļus, kā komandu atgādāt uz mājām uz Latviju, izsniegt prēmijas un to visu izdarīt tagad – nevis kaut kad vēlāk, kādās sēdēs. Ja mēs rīkojam turnīru mājās, tad mums jebkurā gadījumā ir lielāka iespēja kvalificēties olimpiskajām spēlēm," raidījumā teica Bagatskis.

Viņš uzsvēra, ka tas būtu "ģenerālmēģinājums" Eiropas basketbola čempionāta uzņemšanai, kas ir Latvijā līdz šim nebijuša mēroga sporta pasākums. "Protams, tas nav lēts prieks, bet es domāju, ka valdībai jāizdara viss, lai basketbola svētki turpinātos," uzsvēra treneris.

"Milzīgs pārsteigums pozitīvā ziņā" – tā Latvijas sniegumu raksturoja otrs raidījuma viesis, basketbola tiesnesis Oskars Lucis, neaizmirstot arī palepoties, ka pirmoreiz vēsturē pasaules kausa finālu tiesājis tiesnesis no Latvijas. Bagatskis savukārt neslēpa prieku par pārliecinošo uzvaru pār lietuviešiem, kuru tēzes par "uzvarētāju mentalitāti" un latvieši "māk tikai mest" uz turpmākajiem četriem gadiem varam aizmirst. 01:00

"Tu nevari būt no mazas valsts un būt pasaules labāko pieciniekā, ja tev nav olas," Bagatskis atminējās savu komentāru pēc spēles ar Franciju. Šai komandai bija zvaigznes, bet nebija ķīmijas. 06:44

Smagākā spēle Latvijai bija pret Itāliju – mazāk nekā 24 stundas pēc sāpīgā zaudējuma Vācijai. Tomēr spēles gaitā izdevās atraisīties, atrast savu spēli, norādīja Lucis. Viņš uzsvēra, ka Latvijas trumpis bija spēja katrā spēlē līdera lomu uzņemties citam spēlētājam. 10:33

Gan Latvija Lietuvai, gan Lietuva Latvijai basketbolā ir "labākais kairinātājs," atzīmēja Bagatskis, piebilstot, ka tā arī nav sapratis, kādu spēles plānu lietuvieši centās īstenot savstarpējā spēlē. "Vai tiešām vienkārši paļāvās, ka mēs metīsim garām?" viņš jautāja. Lucis savukārt norādīja – Latvija laukumā iznāca ar milzīgu pārliecību, kas nostiprinājusies čempionāta gaitā. 16:15

"Tas, ka viņš ir bez kluba, ir pārejoši," par Artūra Žagara lielisko spēli izteicās Bagatskis. Viņš uzsvēra, ka šis jaunais talants tagad beidzot ir nobriedis. Lucis slavēja Andreju Gražuli, kura sniegums gan aizsardzībā, gan uzbrukumā bija lielisks. 22:00

Kārtējo reizi raidījumā tika slavēts Luka Banki, kurš atzīts par turnīra labāko treneri. 25:26

Lucis atzina, ka tiesāt vieglāk ir saspringtu spēli, grūtāk – tādu, kur starp komandām ir 30 punktu atšķirība, jo tajās var notikt nepatīkami starpgadījumi. 27:49

Bagatskis atzina, ka priecājies, ka finālā nonākušas tieši Eiropas komandas – amerikāņi joprojām domā, ka Eiropā vēl īsti nemāk spēlēt basketbolu, un brauc uz Pasaules kausu pēc vieglas uzvaras. Kanādas izlases spēle, viņaprāt, vairāk bijusi līdzīga Eiropas spēles stilam, bijis redzams trenera rokraksts. 29:13

Pēc ceturtdaļfināla spēles, kurā Slovēnija izstājās no cīņas par medaļām, daudz tika apspriests latviešu basketbola tiesnesis Gatis Saliņš, kurš superzvaigznei Lukam Dončičam piešķīra divas tehniskās piezīmes, tādējādi izslēdzot viņu no spēles – pats Dončičs ar tiesneša darbu bija ļoti neapmierināts un publiski par to sūkstījās. Lucis konkrēto gadījumu nekomentēja, bet atzina, ka nevienam Eiropā nav daudz iespēju tiesāt spēles ar NBA zvaigznēm. Tas ir grūti, bet nevienam spēlētājam, vienalga, kur viņš spēlē, nevar ļaut laukumā darīt, ko vien sagribas. 37:25

Lucis pauda – šis gads parādījis, ka, ja komanda tiek veidota pareizi – vienalga, hokejā vai basketbolā, – tad izdodas. "Šeit parādījās, ka viss nav balstīts uz pāris spēlētājiem. Latvijas izlase cīnījās ar ļoti daudzām traumām un citiem blakus apstākļiem. Ja šī komanada turpinās tāpat veidoties ar Luku Banki priekšgalā, panākumi sekos," viņš teica, jautāts, vai Latvija 2025. gada Eiropas čempionātā jau būs starp favorītiem. 46:30

