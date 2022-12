'Lai beidzas Mesi un Ronaldu salīdzināšanas ēra' – Kazakevičs un Birjuks 'Aizmugurē'

2022. gada FIFA Pasaules kausa finālā izšķirsies ne tikai labākā šī gada futbola komanda, bet arī tas, vai izdosies pielikt treknu punktu nebeidzamajām fanu diskusijām, kurš labāks – Krištianu Ronaldu vai Lionels Mesi? To raidījumā "Aizmugure" atzina futbola komentētājs Arkādijs Birjuks un Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Viens no 2022. gada Pasaules kausa finālturnīra vadmotīviem ir neoficiāla sacensība par to, kura no divām šībrīža pasaules futbola superzvaigznēm ir labāka – pēdējā laikā "skandalējošais" Portugāles līderis Ronaldu vai Argentīnas izlases vadonis Mesi. Abiem šis, visticamāk, ir pēdējais Pasaules kauss profesionālajā karjerā, un attiecīgi – arī iespēja ierakstīt savu vārdu vēsturē. Kaut Portugāle no kausa izcīņas izstājās jau ceturtdaļfināla mačā pret Maroku, un Ronaldu turnīra gaitā pat nonāca uz rezervistu soliņa, bet Argentīna tagad jau aizcīnījusies līdz finālam, futbola fanu karstajām diskusijām treknu punktu Mesi varētu pielikt vien aizvedot savu komandu līdz kausam.

Birjuks raidījumā atzīmēja, ka Argentīnas un Francijas duelis finālā savā ziņā ir ideāls mājiniecei Katarai – tās investīciju fondam pieder 70% "Saint-Germain", kurā spēlē gan Francijas līderis Kiliāns Mbapē, gan Mesi. No tā, kurš uzvarēs Francijas un Argentīnas duelī, Birjuka ieskatā arī atkarīgs, kuru atzīs par turnīra labāko spēlētāju. "Es palieku pie tā, ka Argentīna un Mesi. Protams, no sirds arī gribas, lai Argentīna uzvarētu, lai vienkārši beidzas Mesi un Ronaldu salīdzināšanas ēra futbolā un sākas kaut kas jauns," teica futbola komentētājs.

Kazakevičs piekrita kolēģim, ka Argentīna šajā mačā ir "neliela favorīte", tomēr atzinās, ka pats fanos par Franciju – par eiropiešiem.



Abi šī raidījuma viesi arī paši klātienē apmeklējuši Pasaules kausa spēles Katarā, tādēļ ar viņiem spriedām par pieredzi "uz vietas". Tāpat runājām par Latvijas gaidāmo pretinieci Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Velsu, kā arī par turnīra lielajiem pārsteigumiem laukumā.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Jautāti par apstākļiem Katarā, abi studijas viesi, kuri Pasaules kausa izcīņas spēles apmeklējuši klātienē, atzina, ka vismaz karstums neesot bijis tik traks, kā biedēts. Birjuks pat piebilda – pagājušā čempionāta laikā, kas notika vasarā Krievijā, karstums bijis pat nomācošāks. 01:02

Kazakevičs Kataru apmeklēja, lai izlūkotu Latvijas pirmo pretinieci 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā Velsu. Apmeklējot divas šīs komandas spēles, kā arī vienu no vēlākas Latvijas pretinieces Horvātijas spēli, viņam neesot atlicis laika novērtēt Kataru futbola līdzjutēja acīm, bet uzkrītoši jūtama bijusi mājinieku pārspīlētā vēlme eiropiešiem pierādīt, cik laipni gaidīti viņi ir Katarā – vienmēr visur palaist pa priekšu, dot sēdvietu metro vagonā, jautā kā jūties. 03:11

Birjuks tikmēr klātienē pamanījies apmeklēt veselas 28 spēles, un atzina, ka no loģistikas viedokļa viss esot organizēts lieliski – nevienu no tām nav sanācis kavēt. Lielo fanu ballīti pilsētā gan izjust varēja mazāk nekā citos čempionātos, un acīs krītoši bijuši viltus fani – indieši un pakistānieši, kas saģērbti dažādo komandu fanu tērpos. Sevišķi jūtams tas bijis kādā Brazīlijas spēlē, kur "brazīliešu" fani pat nav īsti atpazinuši savas futbola zvaigznes. 06:11

Jautāts par izlūkošanas rezultātu, Kazakevičs atzina, ka Velsa spēlējusi savā ierastajā stilā, bez lieliem pārsteigumiem. Latvijai tā būs nopietns pretinieks, bet, ja Latvija pret Velsu laukumā varēs laists labāko izlases sastāvu un sportisti būs labā kondīcijā, uzvarēt varam. 13:25

Pievēršoties pašām spēlēm, Birjuks atzina, ka pēc pārsteigumiem bagāta sākuma, esam ieguvuši "lielisku skatāmu finālu". Neapmierināto Marokas fanu Francijā sarīkotie nemieri gan neesot nekas īpašs – Francijā futbola fani grautiņus mēdz sarīkot arī pēc vietējo klubu mačiem. Kazakevičs kā savu pārsteigumu izcēla arī Polijas iekļūšanu izslēgšanas spēlēs par spīti nebaudāmajam futbolam. Viņš gan piebilda, ka personīgi labi pazīst poļu treneri un tāds ir viņa spēles stils, kas, acīmredzot, arī dod rezultātu. 19:25

Abi viesi par skaistāko turnīra brīdi atzina Nīderlandes pēdējā brīža vārtus spēlē pret Argentīnu, kas spēli pagarināja līdz "sodiņu" sērijai. Apbrīnojama ir nīderlandiešu aukstasinība izspēlējot šādu riskantu sitienu tik atbildīgā brīdī. 29:05

Runājot par to, kā risināsies finālspēle, Birjuks paredzēja, ka spriedze būs fantastiska, bet rezultāts, visticamāk, 0-1. Kura komanda kontrolēs spēles gaitu šobrīd ir ļoti atklāts jautājums. Kazakevičs piekrita, ka spēles gaitu prognozēt ir grūti, atsaucoties uz Francijas un Marokas pusfināla mača piemēru – kaut līdz tam Maroka visu turnīru pieturējusies pie stratēģijas "izvilkt 0-0", francūžu spēles sākumā gūto vārtu dēļ, viņiem nācies pārorienēties uz uzbrukumu, ko darījuši gana neslikti. "Finālā tiekas aptuveni vienāda līmeņa komandas, ar spilgtiem līderiem un sabalansētiem sastāviem. Mana sajūta ir, ka visu izšķirs līderi un viens līdz divi momenti," rezumēja Kazakevičs. 32:15

