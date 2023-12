'Latviešiem pietrūkst 'F you' attieksmes' – ko gaidīt no Latvijas U-20 hokeja izlases?

Uz papīra Latvijas U-20 hokeja izlases trumpis gaidāmajā elites divīzijas pasaules čempionātā ir uzbrukuma līnija, bet par vārtsargiem vēl atklāts jautājums – tā raidījumā "Aizmugure" izteicās sporta žurnālists Jānis Matulis. Izlases treneris Artis Ābols savukārt atzina – no četriem kandidātiem neviens pats nav pamanījies sevi pieteikt kā galveno. "Latviešiem pietrūkst sportiskā nekaunība. Tas ir tas, ko Bobs [Hārtlijs – red.] teica – jums latviešiem pietrūkst "F you attitude" [pie***** tevi attieksme – red.]," jokoja treneris.

U-20 Pasaules hokeja čempionāts elites divīzijā no 26. decembra līdz 5. janvārim notiks Zviedrijas pilsētā Gēteborgā. 2022. gada augustā Ābola vadībā izlase pirmo reizi vēsturē iekļuva U-20 elites divīzijas čempionāta ceturtdaļfinālā. Savukārt iepriekšējā turnīrā pērnā gada decembrī un šā gada janvārī izlase saglabāja vietu elitē.

Matulis atzina – "uz papīra" šai Latvijas junioru izlasei tieši uzbrukuma līnija ir visspēcīgākā. "Vilmanis, Ločmelis, divi Raineri, vēl viens Bukarts – nu tur viss aug un visam jābūt! No otras puses iepriekšējos čempionātos bija diezgan izteikti labi vārtsargi," prātoja žurnālists.

Ābols savukārt atgādināja, ka uzbrukumu no aizsardzības nevar pilnībā nodarīt, galvenais spēlēt prātīgi un iztikt bez avantūrām. Runājot par vārtsargiem – pēc vecuma un līgas, kurā spēlē, pirmajam numuram vajadzētu būt Deividam Rolovam, kurš pagājušogad pārstāvēja Ābola trenēto "LLU/Zemgale", bet šogad spēlē Ziemeļamerikas hokeja līgā (NAHL). Vai tas tā tiešām būs treneris vēl nemācēja pateikt – uz pozīciju ir arī citi kandidāti, un nevienam no viņiem neesot bijis gana sportiskās nekaunības "nominēt" sevi. "Vakar ar visiem četriem runāju, jautāju – nu, kurš no jums ir pirmais? Protams, zināju, ka viņi man neatbildēs, latvietība būs. Kaut gan no viena es gaidīju, ka viņš pateiks "es"," atzina Ābols.



Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:



01:31 U-20 izlases kodols skaidrs ir jau tagad – tāpat kā pieaugušo izlasei, Latvijai nav labu hokejistu pārbagātība, atzina Ābols. Dažus kandidātus viņš no izlases jau atskaitījis – junioru vecumā sniegums ir ļoti svārstīgs.

04:36 Ņemot vērā, ka junioru vecumā Latvijas perspektīvākie spēlētāji bieži dodas uz ārzemēm, sevišķi Ziemeļamerikas līgām, trenerim viņu spēli dzīvē iepazīt iespējams tikai pirmsturnīra nometnē. Ābols atzina, ka, piemēram, Ēriku Mateiko, kura rezultativitāte Ziemeļamerikā pēdējos mēnešos aktīvi apspriesta Latvijas hokeja fanu aprindās, pirmoreiz dzīvē ieraudzījis tikai pirmdien.

12:26 Atšķirībā no pieaugušo pasaules čempionāta, U-20 turnīrs raisa gana lielu cieņu un interesi arī Ziemeļamerikā. Latvijai tas ir izdevīgi, jo vietējo junioru čempionātos tiek iestrādāti "logi", kas ļauj arī viņiem palīdzēt izlasei.

14:30 Vērtējot Latvijas junioru izlases kandidātu sportisko līmeni, Matulis atzina – "astes gals" pievilcies "vidusdaļai". Tomēr reālu kandidātu uz vietu komandā ir ap 30, ne vairāk.

20:30 Pārbaudes spēles pirms čempionāta juniori aizvadīs Zviedrijā ar Čehiju un Norvēģiju. Ābols atzina, ka sākotnēji bijis plānots pēc tām vēl atgriezties Latvijā, lai ļautu jaunajiem sportistiem nosvinēt Ziemassvētkus ar ģimenēm, bet no šī plāna atteikušies, lai nenovērstu uzmanību no gatavošanās turnīram.

28:06 Matulis atzina – neesot sapņotājs. Viņaprāt, galvenā spēle Latvijai šajā turnīrā būs pret Vāciju, nevis centieni "nolauzt" kādus citus favorītus. Ābols savukārt atzīmēja, ka pirmā pretinieka Zviedrijas komandā daudzi juniori jau spēlē kopā ar pieaugušajiem, bet pašu zviedru prese par komandas vājāko līniju uzskata vārtsargus.

