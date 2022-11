Latvijas skeletona krahs – kā labot situāciju, kurš uzņemsies atbildību? 'Aizmugurē' pulksten 16

Līdz ar Martina Dukura karjeras noslēgumu Latvija strauji zaudē skeletona lielvalsts statusu. Skeletoniste Dārta Zunte izvēlējusies turpmāk pārstāvēt Igauniju, bet Endija Tērauda - izlaist nākamo sezonu. Vai tiešām sporta veids piedzīvo krahu un ko lietas labā darīs jaunais Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents Ansis Zeltiņš? Par to Uldis Strautmanis pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" runā ar Zeltiņu un Latvijas skeletona pamatlicēju, skeletona treneri Daini Dukuru.

Divkārtējais olimpiskais vicečempions un daudzkārtējais Eiropas un pasaules čempions skeletonā Martins Dukurs par karjeras noslēgšanu paziņoja vasaras beigās. Turpmāk viņš trenēs Lielbritānijas olimpisko vienību.

Tikmēr Tērauda, kura Latviju pārstāvēju olimpiskajās spēlēs, paziņojusi, ka šosezon sacensībās nestartēs, kamēr Zunte, kurai ir Latvijas un Igaunijas dubultpilsonība, izvēlējusies turpmāk pārstāvēt Igauniju pamatojot to ar to, ka neredzot iespēju no Latvijas sasniegt olimpiskās spēles.

