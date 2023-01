LOK padziļināti auditēs LBF; komitejai nav skaidri federācijas pārmetumi trenerim Čakaram

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir centusies risināt konfliktu starp Latvijas Biatlona federāciju (LBF) un treneris Māri Čakaru, tomēr arī LOK nav saņēmusi izvērstu skaidrojumu, kas tieši ir konflikta pamatā, tādēļ konfliktu atrisināt nav izdevies – tā raidījumā "Aizmugure" izteicās LOK Juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis. Viņš arī atzina, ka LOK lēmums šogad padziļināti auditēt LBF finanses ir daļēji saistīts ar iepriekš "Aizmugurē" izskanējušajām ziņām par apšaubāmu finansējuma ieguvi no Talsu novada domes.

Jaut vēstīts, ka nespējot vienoties sporta veida federācijai un trenerim Mārim Čakaram, nesen izjuka pirms dažiem gadiem Nacionālo bruņoto spēku (NBS) paspārnē izveidotais biatlona projekts, un NBS dotajam līdzvērtīgu finansējumu sporta veidam pagaidām nav izdevies piesaistīt. Kaut LBF prezidents Kaspars Sakniņš iepriekš raidījumā "Aizmugure" atsaucās uz starptautiskās Biatlona integritātes savienības (BIU) rosinātu izmeklēšanu pret Čakaru, pati BIU "Delfi" šādas lietas rosināšanu noliedza.

LOK pārstāvis raidījumā uzsvēra, ka tā šādās situācijās vienmēr cenšas aizstāvēt sportistu intereses – tie, kuri trenējās pie Čakara, no situācijas ir zaudētāji – tādēļ organizētas vairākas tikšanās ar sportistiem un federāciju. Keselis gan atzina, ka LOK tā arī nav kļuvis skaidrs, kas tieši ir konflikta pamatā, un tas traucējot strīdu atrisināt. "Paši no biatlona federācijas izvērstu skaidrojumu, kas tad īsti ir šīs situācijas pamatā, saņēmuši neesam, līdz ar to cenšamies savu iespēju robežās risināt mums līdz galam neizprotamu, taču neapšaubāmi sportistu sagatavošanās procesam kaitējošu situāciju," atzina LOK Juridiskā dienesta vadītājs.



Jautājumus par ētikas un likuma normu ievērošanu liek uzdot arī finansējums, ko it kā dalībai Eiropas jaunatnes Olimpiādes sacensībās LBF ieguvusi no Talsu novada domes. Keselis atzina, ka dalību šajās sacensībās sportistiem apmaksā LOK, tādēļ federācija Talsiem finansējumu būtu varējusi prasīt tikai citiem mērķiem, piemēram, treniņnometnei. Viņš aicināja pašvaldību pašu rūpīgi izvērtēt, vai piešķirtais finansējums tiešām izmantots kā pienākas. Vienlaikus jurists nenoliedza, ka šīs ziņas daļēji ir pamatā LOK lēmumam šogad padziļināti auditēt tieši LBF. "LOK ir noteikta kārtība, kādā katru gadu tiek veikti federāciju auditi attiecībā uz to saņemtā finansējuma izmantošanu iepriekšējā gadā. Federācijas tiek sadalītas attiecīgās grupās pēc saņemtā finansējuma apjoma, no katras grupas tiek izvēlēts noteikts skaits federāciju, un, gadījumā, ja mēs iepriekšējā gada ietvaros, piemēram, publiskajā telpā esam dzirdējuši kādas ziņas, kas mūs ir ieinteresējušas, tad domājams, ka federācijas iespēja nokļūt šajā izvēles lokā ir nedaudz lielāka," skaidroja Keselis.

Sarunas sākumā Strautmanis un Poikāns apsprieda Latvijas vadošās tenisistes Jeļenas Ostapenko sniegumu nupat Austrālijā notikušajā sezonas pirmajā turnīrā. Abi atzina, ka kaut šis ir Latvijas pārstāves labākais sniegums Melburnā, radusies sajūta, ka Ostapenko varēja aizcīnīties arī tālāk nekā ceturtdaļfināls. Žurnālisti apsprieda arī sportistes spilgtās izpausmes, spēles laikā runājoties ar skatītājiem un asi kritizējot automātisko līnijsistēmu – kā viņa pati norādījusi, viņas ieskatā vecā sistēma ar līnijtiesnešiem esot bijusi precīzāka. 01:14

Otrs lielais notikums Latvijas sportā pēdējā laikā ir Raimonda Kroļļa pārcelšanās uz Itālijas "A sēriju". Žurnālisti atzina, ka Korillim "Spezia" komanda varētu būt laba vieta, kur izsisties un mēģināt kļūt par līderi. Kaut ne katram Latvijas futbolistam izdevies labi iedzīvoties ārzemēs, kur nu vēl "top 5" līgā kā Itālijā, turklāt ne tikai sportiskā snieguma, bet personības īpašību dēļ, Kroļļa nosvērtais raksturs liecinot, ka viņam tas varētu izdoties. 06:08

Pievēršoties nedienām biatlona saimniecībā, Poikāns atzīmēja, ka strīds starp federāciju un treneri Čakaru neapšaubāmi negatīvi ietekmēs trīs sportistus, kuri ar viņu strādājuši līdz šim – sezonu viņi tomēr sākuši tikai decembrī. Īpaši žēl par Renāru Birkentālu, kuram šī ir pēdējā junioru sezona, kurā sportists bija tēmējis sasniegt "pīķi". 15:00

Kaut federācijas vadītājs Sakniņš iepriekš par Čakaru izteicās, ka pret treneri sākta starptautiska izmeklēšana par ētikas un antidopinga regulējuma pārkāpumiem, Biatlona integritātes savienība (BIU) "Delfi" apstiprināja, ka šāda lieta ierosināta nav. Keselis atzina, ka šo ziņu var izvērtēt tikai subjektīvi, jo nevar izslēgt, ka lieta šobrīd ir pirmsizmeklēšanas stadijā, tomēr šis esot gadījumus, kuru varētu izvērtēt LOK ētikas komisija. 16:49

Poikāns atzina, ka viņu BIU atbilde pārsteigusi, jo arī pašam neoficiāli sanācis dzirdēt, ka lieta pret Čakaru ir iesākta – sūdzības un baumas runas par trenera darba ētiku sporta sabiedrībā iepriekš ir izskanējušas. 19:15

Par Sakniņa iepriekšējā "Aizmugures" izlaidumā paša teikto, ka finansējuma pieprasījums no Talsu novada domes ir "pievilkts", Keselis vairījās sniegt stingru izvērtējumu. No vienas puses pozitīvi, ka federācija aktīvi strādā finansējuma piesaistē. No otras puses, ja finansējums tiek iegūts ar maldiem vai viltu, tas grauj sabiedrības kopumā uzticību sporta nozarei. Šeit gan izvērtētājam esot jābūt pašai Talsu novada domei. 26:17

Savukārt jautāts, vai ir normāla situācija, ka biatlona federācijas vadītājs vienlaikus vada arī Talsu sporta skolu, LOK pārstāvis atzina, ka Latvijas sporta sabiedrība ir gana neliela, lai daudziem nāktos savienot amatus. Tādēļ LOK šobrīd izstrādājot interešu konfliktu novēršanas vadlīnijas, kuras varētu būt gatavas februārī. 33:10

