LOK pārstāve: Latvijā patvērumu guvuši aptuveni 1500 jauno ukraiņu sportistu

Latvijā šobrīd uzturas un sporto aptuveni pusotrs tūkstotis nepilngadīgu sportistu no Ukrainas, turklāt daudzi no viņiem jau piedalās, vai arī piedalīsies vietējos čempionātos. Tā atsaucoties uz dažādu sporta veidu federāciju sniegto informāciju, raidījumā "Aizmugure" pauda Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ukrainas bēgļu koordinatore Jolanta Dukure. Viņa arī atzina, ka pieplūdums turpinās.

Dukure amatā stājās marta vidū dažas dienas pēc tam, kad darbu bija sākusi bēgļu tranzīta vieta ""Rimi" Olimpiskajā centrā. Viņa raidījumā atzina, ka ap to laiku arī sācies pirmais bēgļu-sportistu "vilnis", bet pieplūdums joprojām turpinās. Tas, kādu sporta veidu pārstāvji nonāk Latvijā izriet no federāciju darba un aktivitātes, kā arī privātām Ukrainas sportistu un viņu treneru saiknēm ar Latviju. "Precīzs skaits mums šobrīd nav, bet pēc iekšējās sajūtas varētu būt ap pusotru tūkstoti," skaidroja Dukure.

Piemēram, jauno basketbolistu no Ukrainas Latvijā varētu būt ap 300, bet hokejistu – ap 200. U12 un U14 vecuma hokejisti jau spēlē attiecīgajā Latvijas čempionātā, bet arī citas federācijas plāno ļaut jaunajiem sportistiem no Ukrainas sacensties par Latvijas čempionātu medaļām. Tāpat LOK ir ziņas par aptuveno 40 jaunajiem riteņbraucējiem un 20 kanoe airētājiem, kurus attiecīgās federācijas vai nu jau uzņēmušas, vai gatavojas uzņemt Latvijā. Palīdzēts tiek arī individuālā līmenī – piemēram, kādai jaunajai basketbolistei ar krustenisko saišu plīsumu Latvijā tiks veikta operācija, bet kādai vingrotājai, kurai "asaras par daudz" tiks nodrošināts psihologs, skaidroja Dukure.

Tikmēr olimpiskā vicečempione modernajā pieccīņā Jeļena Maļuka dalījās pieredzē ar sava dēla krustmāti – paukotāju no Ukrainas austrumiem, kas pie viņas vairākus mēnešus nodzīvojusi jau 2014. gadā, kad bijusi spiesta bēgt no Doņeckas, bet tagad ar visu ģimeni un diviem suņiem bēgusi no Kijevas. Maļuka atzina, ka uzņemt pie sevis bēgļus no Ukrainas ir liels izaicinājums jo salīdzinoši nelielās telpās jāsadzīvo lielam cilvēku skaitam.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

