Porziņģa trūkums un izlases cerības. Pulksten 16 'Aizmugurē' intervija ar LBS ģenerālsekretāru Ciprusu

Ko varam gaidīt no Latvijas izlases tai debitējot basketbola Pasaules kausā bez savas spilgtākās zvaigznes Kristapa Porziņģa? Kāds ir pārējo spēlētāju gatavības līmenis un veselības stāvoklis? Un kā "Delfi" visu čempionāta laiku sekos tam līdzi no čempionāta norises vietas Džakartas Indonēzijā? Par to Uldis Strautmanis pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un "Delfi" Sporta nodaļas žurnālistu Jāni Bendziku.

Jau vēstīts, ka Pasaules kausa finālturnīrs no 25. augusta līdz 10. septembrim notiks Indonēzijā, Japānā un Filipīnās. Latvija grupas spēles aizvadīs Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā, kur tiksies ar Libānu (25.augustā), Franciju (27.augustā) un Kanādu (29.augustā).

