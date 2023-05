Sandis Ozoliņš: Rezultātu pret Šveici noteiks psiholoģiskā noturība, ne meistarība

To, cik sekmīgi Latvijas hokeja izlase 23. maijā nospēlēs šogad neviena nepārspēto Šveici, noteiks spēlētāju psiholoģiskā noturība, nevis slidošanas ātrums vai metiena stiprums – tā raidījumā "Aizmugure" izteicās Latvijas hokeja leģenda Sandis Ozoliņš. "Vai mūsu spēlētāji būs ieguvuši vai pazaudējuši meistarību šajā īsajā laikā? Šaubos. Vienīgais, kas noteiks – emocionālā, psiholoģiskā noturība visas spēles garumā," viņš teica.

Jau vēstījām, ka pēc četru uzvarētu spēļu sērijas Latvijas izlasei iekļūšana pasaules čempionāta izslēgšanas spēlēs vēl nav garantēta. Ja Norvēģijai 23. maija rītā izdosies atņemt Slovākijas izlasei kaut vienu punktu, Latvija jau būs iekļuvusi ceturtdaļfinālā. Savukārt, ja Slovākija uzvarēs Norvēģiju pamatlaikā, tad Latvijai mačā ar Šveici būs nepieciešams izcīnīt vismaz vienu punktu, proti, nezaudēt pamatlaikā.

"Atceramies, te nav ilgais čempionāts, mums visu noteiks viena spēle. Nevienu neinteresēs vai pirms tam zaudējām 6 pret 0, vai vinnējām pagarinājumā," atgādināja Ozoliņš. Viņš atzina, ka protams, ir dažādi vērā ņemami aspekti, kā spēlētāju personīgās ambīcijas vai fakts, ka Šveicei spēles rezultāts neko daudz nemaina, tomēr izšķirošais būs Latvijas spēja pieturēties pie uzvaroša spēles plāna. "Tā jau ir vairāk psiholoģiskā. Tā nav ne izturība, ne meistarība, ne slidošanas ātrums vai metiena stiprums. No kā rodas psiholoģiskā pārliecība? No tā, ka tu zini, ko tu vari izdarīt – vai kā individuāls spēlētājs, vai kā aizsargu pāris, uzbrucēju trijnieks, vai kā pieci laukuma spēlētāji ar vārtsargu. Tā ir pārliecība par savām spējām – zināt, ka es no 10 reizēm 9 reizes izdarīšu to pareizi," teica Ozoliņš.

Viņa teiktajam piekrita arī bijušais Latvijas izlases spēlētājs Koba Jass: "Nav tā, ka vienā dienā piecelies un, vau, tagad man ir pārliecība! Tu pie viņas ej, kā Sandis teica – treniņos, aizgāja viens "gols", kāda saspēle, pamazām tā veidojas, un rītdien gaidām tos augļus!"



Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Raidījuma sākumā pievērsāmies NHL, kur Teodora Bļugera Lasvegasas "Golden Knihgts" turpina cīņu par Stenlija kausu. Ozoliņš atzina, ka agrāk vai vēlāk no Latvijas bez viņa būs vēl kāds spēlētājs, kura vārds uz kausa tiks iegravēts, un novēlēja Bļugeram izturību cīņā. 00:48

Jass atzina – labi, ka viņš raidījumā nepiedalās pēc pirmajām divām izlases spēlēm – pēc tām bijis "šausmīgi uzvilcies". Tagad Latvijas hokejisti ir ieskrējušies, tikai jāaplaudē! 02:35

Ozoliņš atzinīgi vērtēja izmaiņas, ka tagad pagarinājumos laukumā dodas tikai trīs laukuma spēlētāji – tas tos padara daudz inetresantākus, paver iespējas šajās piecās minūtēs arī gūt vārtus. 07:33

Latvijai pirms mača ar Šveici čempionāta kalendārs devis pamatīgāku atpūtu. Ozoliņš gan tās nozīmi aicināja nepārvērtēt – visi spēlētāji, kas piedalās čempionātā, ir "parakstījušies" uz šo slodzi. "Tur jau ir tā burvība – ja esi piekusis, tik un tā atrodi spēku sevī," viņš norādīja. Jass savukārt atminējās spēli pasaules čempionātā Minskā pret Baltkrieviju, kam ar tikai 15 stundu pauzi sekojis izšķirošs mačs pret Šveici. "Toreiz bijām "izspiesti", te tomēr ir divas dienas un pilna halle, kas dzīs uz priekšu," viņš teica. 12:15

Par Latvijas graujošo uzvaru pār Kazahstānu, Jass atgādināja, ka Latvijas pretinieki šajā mačā bija līdzīgā situācijā, kā Latvija Minskā. Proti, viņiem uz laukuma nācās kāpt mazāk kā diennakti pēc asā cīņā izrautas uzvaras pār Slovākiju. "Vēl nav tādas guarānas izdomātas, kas te varētu palīdzēt," viņš jokoja. Ozoliņš savukārt piebilda, ka tā varētu būt bijusi arī čempionāta rīkotāju viltība – izmantot priekšroku spēļu kalendāra plānošanā. 19:43

Ozoliņš klātienē apmeklējis Šveices spēli ar Čehiju, un novērojis, ka Šveice bijusi gan ātrāka, gan labāk tehniski sagatavota nekā pretinieki. Viņš gan uzsvēra, ka prognozes par turpmākajām spēlēm no viena mača izdarīt nevar. 26:15

Noslēgumā abi viesi vēlēja Latvijas izlasei veiksmi, atzīstot, ka savās mājās pilnas Arēnas priekšā noskaņojumam vajadzētu būt labam. 40:19

