Vai Latvija beidzot uzvarēs UEFA Nāciju līgas grupā – 'Aizmugurē' pulksten 16

Kādēļ Latvijas futbolistiem līdz šim nav izdevies izlauzties no UEFA Nāciju līgas vājākās grupas un vai tas beidzot notiks šogad? Kā vērtējams sniegums pirmajās spēlēs un uz ko ceram atlikušajās? Par to Reinis Lācis raidījumā "Aizmugure" pulksten 16 runā ar bijušo Latvijas izlases futbolistu Juriju Žigajevu un futbola treneri Andri Rihertu. Sarunai attālināti no Moldovas, kur notiek Latvijas futbola izlases spēle, pievienojas arī Uldis Strautmanis. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā.

Latvijas izlase 3. jūnijā pirmajā šī gada Nāciju līgas spēlē Rīgā pret Andoru uzvarēja ar rezultātu 3:0, savukārt pret Lihtenšteinu 6. jūnijā uzvarēja 1:0. Jau rīt, 10. jūnijā gaidāma izbraukuma spēle pret nomināli spēcīgāko šīgada pretinieku - Moldovas izlasi, bet 14. jūnijā - atbildes spēle izbraukumā pret Lihtenšteinu. Atlikušās spēles notiks septembrī.

UEFA Nāciju līga ir salīdzinoši jauns turnīrs, kurā visas 55 UEFA dalībvalstis sadalītas četros spēka līmeņos, balstoties iepriekšējo gadu rezultātos. A, B un C līgās spēlē pa 16 komandām, bet D līgā ir septiņas komandas. Iepriekšējos divos turnīros Latvijas izlasei nav izdevies pakāpties no D uz C līgu.

