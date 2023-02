Vai Latvija piedalīsies olimpiskajās spēlēs, ja tajās atgriezīsies Krievija? 'Aizmugurē' pulksten 16

Līdz ar Krievijas brutālo iebrukumu Ukrainā, šīs valsts sportisti tika masveidā patriekti no starptautiskās sporta aprites. Aizliegums tika attiecināts arī uz Krieviju atbalstošās Baltkrievijas sportistiem. Tomēr tagad, kaut karš turpinās, Starptautiskā olimpiskā komiteja (SOK) sākusi meklēt veidus, kā šo valstu pārstāvjus atkal pielaist pie sacensībām, kaut "pa sētas durvīm". Kā uz to reaģēt Latvijas sporta sabiedrībai? Vai boikotēt sacensības, kurās SOK ļaus piedalīties agresorvalsts sportistiem? Par to to Uldis Strautmanis pulksten 16 raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas olimpiskās komitejas (LOK) prezidentu Žoržu Tikmeru un publicistu Armandu Puči.

SOK 25. janvārī izplatīja paziņojumu, kurā aicināja "pētīt", kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautisko sacensību apritē. Tas esot sekojis konsultācijām, kurās vairums iesaistīto pušu piekritušas, ka sportistiem nedrīkstētu liegt dalību sacensībās tikai pamatojoties uz viņu pilsonību. Kā priekšnoteikumus, lai sportisti varētu atgriezties sacensību apritē, SOK minēja, ka tie varētu startēt tikai kā neitrāli sportisti, nepārstāvot savu valsti vai federāciju. Tāpat tie nedrīkstētu būt aktīvi atbalstījuši Krievijas karadarbību Ukrainā.

Šo SOK soli asi kritizējusi Ukraina un vairākas rietumvalstis. LOK prezidents Tikmers LTV norādījis, ka, kamēr turpinās karš, Latvija nepiedalītos olimpiskajās spēlēs kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.

"Aizmugure" ir "Delfi TV" raidījums, kura epizodes publicējam katru nedēļu ceturtdienās. Pēc pirmizrādes epizodes ieraksts pieejams raidījumu arhīvā. Raidījumā Uldis Strautmanis kopā ar sportistiem, žurnālistiem, sporta funkcionāriem un politiķiem paver aizkaru uz sporta sasniegumiem un aizkulisēm.

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!