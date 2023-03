Vai valsts finansējuma apturēšana tenisistēm un riteņbraucējiem bija kļūda? 'Aizmugurē' pulksten 16

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) pagājušonedēļ lēma par finansējuma pārtraukšanu diviem riteņbraucējiem un trim tenisistēm, kuri ir piedalījušās sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Šāds LOK solis izriet no līguma starp komiteju un par sportu atbildīgo Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Šis solis gan raisīja neizpratni sporta aprindās, un 15. martā IZM paziņoja, ka līgumu grozīs, lai novērstu pabalsta aizturēšanu. Par cik lielu naudas summu ir runa, vai finansējuma apturēšana bija kļūda, un kādi turpmāk būs nosacījumi, kas jāievēro sportistiem, lai, piedaloties sacensībās, neriskētu zaudēt valsts atbalstu – par to Uldis Strautmanis pulksten 15 raidījumā "Aizmugure" runā ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru Tomu Marksu un IZM parlamentāro sekretāru Kārli Strautiņu.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV) publiski uzsvērusi, ka nav pieņemams, ka Latvijas valsts budžeta finansējumu saņem sportisti, kuri piedalās vienās sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, bet starptautiskās tenisa un riteņbraukšanas federācijas šo valstu sportistus no savām sacensībām nav izslēgušas. LOK un IZM sadarbības līgums paredzēja valsts budžeta līdzekļus nepiešķirt sportistiem un sporta darbiniekiem, ja tie piedalās sporta sacensībās, kurās piedalās arī Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas sportisti neatkarīgi no to statusa un starptautisko sporta federāciju noteikumiem un lēmumiem.

LOK valdes sēdē tika konstatēts, ka "komercsacensībās" ar abu valstu sportistiem ir piedalījušies riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands, kā arī trīs tenisistes - Jeļena Ostapenko, Daniela Vismane un Darja Semeņistaja. Viņiem apturēta Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) ikmēneša pabalsta izmaksa, sākot ar 2023. gada februāri.

Tagad šis nosacījums tiek mainīts, lai minētie sportisti finansējumu tomēr varētu saņemt.

