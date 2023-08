'Viņš ir talants. Pat kļūdas ir skaistas' – Janičenoks par Žagara spēli pret Franciju

"Viņš ir talants. Dievs dod viņam labu veselību un problēmām tur nevajadzētu būt," tā par Artūra Žagara karjeras trajektoriju raidījumā "Aizmugure" izteicās bijušais izlases spēlētājs Kristaps Janičenoks. Viņš un sporta žurnālisti bija vienisprātis, ka spēle pret Franciju bijusi spilgtākā Žagara spēle valstsvienībā, un jaunā basketbolista spēles stils ir ļoti baudāms no skatītāju viedokļa.

Jau vēstīts, ka Latvija svētdien sensacionāli pārspēja olimpisko vicečempioni Franciju ar rezultātu 88 pret 86, nodrošinot sev vietu starp turnīra 16 labākajām komandām. Par vērtīgāko spēlētāju Latvijas rindās tika atzīts Žagars, kurš guva 22 punktus, īpaši labu sniegumu rādot spēles noslēdzošajā ceturtdaļā.

"Tas, ka tā ir viņa labākā spēle izlasē līdz šim – tas ir skaidrs. Laikam jau no viņa tas tiek gaidīts," raidījumā atzīmēja sporta medija "MVP" redaktors Jānis Freimanis. Viņš atgādināja, ka pirms pagājušās sezonas, kuru aizvadīja Lietuvā, Žagars vairākus gadus "marinēts" Spānijas ACB līgas kluba Badalonas "Juventut" sistēmā, netiekot pie spēles laika. Freimaņa vērtējumā līdzšinējās izlases spēlēs arī bijis redzams Žagara spēļu prakses trūkums, vienlaikus, šis esot spēlētājs, kura darbu laukumā ir bauda skatīties.

Šim viedoklim pievienojās Janičenoks, kurš atzina, ka Žagara spēles stils atgādinot Armandu Šķēli. Viņš ir dzirdējis, ka aģenti par Žagaru interesējoties un šīs spēles interesi tikai palielinās. "Vienkārši ir bauda skatīties, kā viņš kustās, ko viņš dara, kā pieņem lēmumus. Ja arī tās ir kļūdas, tik un tā, tās kļūdas ir skaistas, jo viņš ir domājis izdarīt kaut ko tādu, kas mums neienāk prātā," skaidroja bijušais izlases spēlētājs.

Tikmēr "Delfi" Sporta nodaļas žurnālists Jānis Bendziks atzīmēja, ka no Žagara pārliecība par savām spējām bijusi jūtama jau pirms treniņnometnes sākuma. "Acīmredzot arī Luka Banki no viņa sagaida ļoti daudz, tāpēc arī bija šis neraksturīgais aicinājums Artūram saņemties, kas tika nodots caur medijiem. Man šķiet, ka šis viss ir nostrādājis, salicies kopā un viņš nospēlēja tika svarīgu spēli tik lieliski – tādu spēli, kādu no viņa gribējām redzēt jau pirms gadiem diviem," pauda Bendziks.



Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Mačs pret Libānu sākās ar veiksmīgu Rolanda Šmita spēli, kas ļāva jau sākumā izvirzīties vadībā un dominēt visas 40 minūtes, atzīmēja Janičenoks. Freimanis savukārt piebilda – tas, ar cik graujošiem rezultātiem aizrit virkne pirmās kārtas spēļu, liecina, ka Pasaules kausā ir arī komandas, kurām tur nebūtu jābūt – viņaprāt, turnīra dalībnieču skaitu varētu arī samazināt. 02:15

Runājot par spēli pret Franciju, Janičenoks atzīmēja, ka olimpiskie vicečempioni cīņai ar Latviju, acīmredzot, bija nopietni gatavojušies, jo uzreiz centās ieņemt Latvijai neparocīgu spēles rokrakstu. Latvijas uzvara gan nekādi nav norakstāma uz veiksmi metienos, bet gan lielisku komandas sniegumu un trenera Lukas Banki doto iedvesmu. "Tas ir Banki fenomens – ka lomas komandā sadala reāli, ne teorētiski. Katrs zina, ko jādara un to dara neapvainojoties," viņš teica. 08:45

Janičenoks atzinās, ka spēles pēdējo minūti nav varējis paskatīties, un nācies pēc tam meklēt atkārtojumus sociālajos tīklos. Viņa pieredzē spēlētājs šādos brīžos izjūt mazāku spriedzi nekā līdzjutējs. Freimanis savukārt norādīja – daudzi spēlētāji tieši gaida šādas spēles, ne vieglas uzvaras ar rezultātu +20, jo tieši iemest izšķirošo grozu ir viņu sapnis. 12:52

Janičenoks ir sazvanījies ar Dairi Bertānu, kurš spēlē pret Franciju guva traumu. Traumas smagums vēl tiks noteikts magnētiskajā rezonansē, tomēr "tā nav izmežģīta potīte", viņš brīdināja. 30:02

Gaidāmajā cīņā pret Kanādu Latvijai jāturpina spēlēt kā pirmajās divās spēlēs, pauda Bendziks. Kaut ziemeļamerikāņi sagrāva Franciju, tas neparāda objektīvo komandu spēku samēru starp šīm komandām. Freimanis piezīmēja, ka pirms turnīra eksperti un komentētāji tieši Kanādu piesaukuši kā to komandu, pret kuru Latvijai varētu būt vieglāk "aizķerties". 32:51

Janičenoks arī atzīmēja – tā kā Latvija ir "Euro 2025" rīkotāja, tad gana liela ir arī iespēja, ka mums tiktu piešķirta olimpiskā kvalifikācijas turnīra rīkošana, kurā ar uzvaru pār Franciju tagad esam garantējuši sev vietu. 43:52

Raidījuma jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!