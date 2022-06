'Zelta zivtiņa' un 'džokers' Krollis – vai Latvijas futbola izlasei azotē nepatīkams pārsteigums Moldovai?

"Tā kā "zelta zivtiņa" strādā – ja viņš nāk uz maiņu, tiešām ir izšķirošos mirkļos tur, kur vajag," tā futbola treneris Andris Riherts raidījumā "Aizmugure" vērtēja Latvijas futbola izlases uzbrucēja Raimonda Kroļļa sniegumu pēdējos izlases mačos. Gan viņš, gan bijušais izlases spēlētājs Jurijs Žigajevs atzina, ka ņemot vērā neskaidrību par cita uzbrucēja Vladislava Gutkovska traumas smagumu, treneriem priekšā grūta izvēle par izlases sākumsastāvu 10. jūnija izšķirošajā UEFA Nāciju līgas spēlē pret Moldovu.

Viens no izlases uzbrukuma līderiem Gutkovskis spēlē pret Lihtenšteinu savainoja kāju, un šobrīd nav zināms, cik nopietna trauma ir, vai tā varētu liegt viņam piedalīties kādā no tuvākajām spēlēm. Tādēļ raidījumā diskusija raisījās par to, vai Gutkovskim vajadzības gadījumā varētu atrasties labs aizstājējs izlases sākumsastāvā. To vērtējot gan Riherts, gan Žigajevs uzslavēja Valmieras kluba uzbrucēju Raimondu Krolli, kurš līdz šim tikai vienu Latvijas izlases spēli sācis sākumsastāvā, bet citās spēlēs nomainījis komandas biedru. "Teikšu godīgi, spēlēs, kur viņš nāca uz maiņu, viņš "vilka ārā", arī šajā spēlē Lihtenšteinu viņš piedalījās pie vārtiem, pret Gibraltāru piedalījās pie vārtiem. Šobrīd viņš tā kā "zelta zivtiņa" strādā – ja viņš nāk uz maiņu, tiešām ir izšķirošos mirkļos tur, kur vajag," Kroļļa sniegumu vērtēja Riherts.



Žigajevs savukārt dalījās pieredzē no sava laika Latvijas izlasē, atzīstot, ka pašam personīgi nepatika nākt uz maiņu, bet treneri novērtējuši tieši to kā viņa stipro pusi. "Krollis iziet uz maiņu un maina spēli, atdod piespēli vai sit, bet Raimonds grib, es esmu pārliecināts, spēlēt no paša sākuma un tad treneri sāk domāt. Es domāju, ja Gutkovskis nevar spēlēt, tad daudzi to soctīklos pieprasīs, sevišķi Valmieras futbola kluba fani. Es ļoti labi saprotu Daini [Kazakeviču, Latvijas izlases treneri – red.] arī, ja viņš atstās rezervē Raimondu, tas ir tāds džokers," teica Žigajevs.

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

Pirmajās divās Nāciju līgas cīņās Latvija ieguva maksimālos sešus punktus un eksperti atzina, ka tas ir labs rezultāts, kaut bažas raisījis nestabilais sniegums pirmajā puslaikā spēlē pret Andoru. Latvijai cīņā pret to un Lihtenšteinu palīdzējis arī fakts, ka šo valstu čempionāti jau ir noslēgušies un spēlētāji nav labākajā formā. 01:31