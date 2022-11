Žigajevs: Pasaules kauss Katarā ir kā 'Positivus' Aglonā

Rīkot FIFA Pasaules kausu Katarā ir apmēram tas pats, kas festivālu "Positivus" pārcelt uz Aglonu – tā par daudzajiem skandāliem un vērtību sadursmēm, kas joprojām vijas ap futbola pasaules galveno turnīru raidījumā "Aizmugure" izteicās bijušais Latvijas izlases futbolists Jurijs Žigajevs. Tikmēr futbola līdzjutēja un komiķe Anete Konste norādīja, ka tomēr jānovelk robežas starp turnīru uzņemošās valsts vērtībām un muļķībām. "Ja vērtība būtu ēst cilvēkus, tad mēs visi kopā paskrumšķinātu?" viņa ironizēja.

Jau vēstīts, ka lielu fanu sašutumu izraisījis pēdējā brīža FIFA lēmums, pretēji iepriekš solītajam, futbola stadionos spēļu laikā alu tomēr netirgot. Ekvadoras izlases fani pret to iebilda, spēles laikā tribīnēs skandējot "Mēs gribam alu!", bet FIFA pret Ekvadoras futbola federāciju ierosināja disciplinārlietu par fanu uzvedību tribīnēs, skandējot "diskriminējošus saukļus". FIFA gan nekonkretizēja, kāds tieši bijis fanu pārkāpums.

Konste atgādināja, ka šī nav vienīgā FIFA pretrunīgā vēršanās pret futbolistu vai fanu izpausmes brīvību. Piemēram, septiņu Eiropas futbola izlašu kapteiņi bija plānojuši laukumā doties ar roku apsējiem, kas pauž atbalstu viendzimuma attiecībām, protestējot pret konservatīvās musulmaņu valsts Kataras diskriminējošajiem likumiem. FIFA paziņoja, ka spēlētājiem, kuri šādus apsējus uzvilks, draud dzeltenās kartītes, un eiropieši no roku apsējiem atteicās. Vācijas izlases spēlētāji pirms mača ar Japānu gan atrada jaunu veidu kā protestēt – viņi pozēja ar rokām priekšā mutei, tādējādi norādot uz šo cenzūru, un jau izskanējis, ka arī par šo protesta formu FIFA varētu disciplināri sodīt Vāciju.

Žigajevs tikmēr atgādināja, ka šis "bardaks" bijis paredzams jau 2010. gadā, kad Katara tika izvēlēta par 2022. gada Pasaules kausa mājvietu. "Bija skaidrs, ka būs lielas problēmas. Tā ir musulmaņu valsts ar saviem likumiem un noteikumiem. Tādu festivālu un svētkus kā Pasaules kausu aizvadīt Katarā ir kā "Positivus" Aglonā. Muļķīgi no paša sākuma un tagad mēs vienkārši runājam par sekām. FIFA disciplināros sodus piespriež pēc valsts likumiem, kas ir Katarā, manuprāt, tas ir diezgan loģiski. Tagad varam par to runāt, bet vajadzēja to darīt jau 2010. gadā," norādīja Žigajevs.



Konste gan par šādu FIFA rīcību ironizēja: "Ir grūti novilkt robežu starp valsts vērtībām un muļķībām. Man patika internetā viens salīdzinājums, ka tad, kad notiks ASV, viņiem atklāšanā vajag uzrīkot traku geju šovu un teikt, ka šīs ir mūsu vērtības – lūk, tagad baudiet! Vajag tomēr novilkt robežas – ja vērtība būtu ēst cilvēkus, tad mēs kopā paskrumšķinātu?"

Fanu diskusijas raisījuši arī šajā turnīrā piešķirtie pārsteidzoši garie kompensācijas laiki – piemēram, Anglijas un Irānas mačā tās bija 27 minūtes. Žigajevs gan vērtēja, ka tas futbolu padara godīgāku, ierobežojot apzinātas laika vilcināšanas kā taktikas jēgu. 03:08

Konste atzina – ja Katara ar šo turnīru gribējusi sev izveidot zīmolu Rietumu acīs, tad panākts ir tieši pretējais. "Cilvēki, kas par Kataru neko nezināja, tagad ir uzzinājuši daudz slikta. Viņi ir iztērējuši daudz naudas, lai parādītu sevi pasaulei ļoti pretrunīgā gaismā," viņa teica. 12:03

Runājot par rezultātiem, kaut pārsteidzošu zaudējumu pret Japānu piedzīvoja Vācija, Lionela Mesi pārstāvētās Argentīnas zaudējums Saūda Arābijai tomēr ir šokējošāks – to uzsvēra abi viesi. Žigajevs to pat iekļāva "Top 5 negaidītākie zaudējumi Pasaules kausu vēsturē", atgādinot, ka Saūda Arābija ir viszemāk FIFA rangā esošā komanda, kas piedalās šajā turnīrā. 21:30

Jautāti par divu pasaules futbola šībrīža superzvaigžņu Lionela Mesi un Krištianu Ronaldu netiešo dueli šajā turnīrā, viesi bija pretējās domās. Konste atgādināja, ka no Mesi šogad tiek gaidīta "lielā uzvara", kamēr uz Ronaldu pasaule skatās kā uz novecojušu zvaigzni, kura devusies pēdējā "tūrisma braucienā". Žigajevs gan iebilda, ka Ronaldu ego ir tik iespaidīgs, ka viņa motivēšanai ārējais spiediens nemaz nav vajadzīgs. 30:05

Lūgts prognozēt tuvāko dueļu rezultātus, Žigajevs atzina, ka šajā Pasaules kausā var sagaidīt visu. Piemēram, Brazīlijas un Serbijas mačā Brazīlija ir neapšaubāms favorīts, bet Serbijas komanda arī ir ļoti talantīga – tik talantīga, ka paši to nemaz neapzinās, pajokoja Žigajevs. 32:31

