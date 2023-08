AS jaunajā valdībā vēlētos 'uzraugošu konsultatīvu veidojumu' Lemberga ietekmes novēršanai

Veidojot jaunu valdību un uzņemot koalīcijā "Zaļo un zemnieku savienību" (ZZS), vairāku potenciālo koalīcijas partneru vidū izskan bažas par to, kā novērst par smagiem noziegumiem tiesātā Ventspils domes deputāta Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij"/ZZS) ietekmi uz valdības darbu. "Apvienotā saraksta" (AS) pārstāvis Igors Rajevs piektdien "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" uzsvēra, ka AS vēlētos, lai arī pārējo koalīcijas partiju politiķiem būtu teikšana šīs ietekmes izvērtēšanā, tāpēc partija piedāvātu veidot īpašu mehānismu, piemēram, "uzraugošu konsultatīvu viedojumu".