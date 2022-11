Daugavpils mērs: karā uzvarētāju nebūs, atbildīgi ir visi, Krima ir Krievijas sastāvā

"Nedomāju, ka šobrīd vispār ir kaut kas jāmin. Tas, ka karam noteikti ir jābeidzas, tas ir vislabākais, kas var notikt," raidījumā "Kāpēc" sacīja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ("Saskaņa"), atbildot uz jautājumu, vai viņš cer uz Ukrainas uzvaru Krievijas karā.

Uz atkārtotu jautājumu par cerībām uz Ukrainas uzvaru, Elksniņš norādīja, ka uzvarētāju šajā karā nebūs. Jautāts, vai viņš cer uz Krievijas armijas sagrāvi un atkāpšanos, viņš atkārtoja to pašu, ka uzvarētāju šajā karā nebūs. Vēlreiz atkārtojot jautājumu, Elksniņš atbildēja: "Es atkārtošos uz jūsu uzdotajiem jautājumiem – jūs mēģināt eksaminēt, bet jums nepatīk dotās atbildes."

Uz žurnālistes iebildi, ka viņa mēģina noskaidrot Elksniņa cilvēcisko pozīciju šajā jautājumā, viņš pauda, ka tā arī esot viņa pozīcija un ceturto reizi atkārtoja iepriekš sacīto, ka uzvarētāju šajā karā nebūs, un tā ir traģēdija. Jautāts, vai viņš var nosaukt agresoru šajā karā, viņš sacīja: "Es jau atbildēju uz jūsu uzdotajiem jautājumiem."

"Vienkāršu atbilžu nav," norādīja Elksniņš, sakot, ka atbildes ir pieejamas viņa līdzšinējos publiskajos izteikumos. "Runa ir nevis par vārdiem, runa ir par darbiem – Daugavpils visu šo astoņu mēnešu laikā ir bijusi vieta, kur meklēja un pat šobrīd meklē patversmi ļoti daudz ukraiņu," pauda Daugavpils mērs. "Jā, starp viņiem ir cilvēki arī no Donbasa un Luhanskas apgabala. Daugavpils šobrīd ir tā vieta, kur cilvēki var rast mieru – par to liecina mūsu darbi," secināja Elksniņš.

Uz žurnālistes teikto, ka kara laikā nosaukt lietas īstajos vārdos un nosaukt agresoru par agresoru ir tikpat svarīgi, kā darīt darbus, Elksniņš atbildēja: "Ukrainā notiek karš – tas ir skaidrs un pašsaprotams, Krievija karo ne savas valsts teritorijā – arī tas ir skaidrs un pašsaprotams."

Jautāts, kam pieder Krima, Elksniņš norādīja, ka uz šo jautājumu esot atbildējis vairākas reizes iepriekš. Lūgts precizēt, ko tieši viņš atbildējis, Elksniņš sacīja: "Krima ir Krievijas Federācijas sastāvā."

Uz jautājumu, vai tā tikusi iekļauta likumīgi, Elksniņš pauda: "Es domāju, ka par to diskutēt varētu pēc dziļākas analīzes. Protams, ir ļoti daudz diskusiju par to." Uz iebildi, ka analīze jau ir notikusi – valstis neatzīst šo, pēc būtības, okupāciju, viņš sacīja: "Tieši tā. Bet jūs nevarat nošķirt to, ka tā tikusi inkorporēta Krievijas Federācijas sastāvā – tā ir viena lieta, un otra – visa Eiropa un visa pasaule pēc tā turpināja sadarboties ar Krieviju."

Runājot par Krievijas atbildību par Bučas slaktiņu, Elksniņš sacīja: "Visā, kas ir noticis, atbildīga viennozīmīgi ir Krievija un Ukraina, un ASV." Aicināts precizēt, kāpēc viņš atbildīgo skaitā min arī Ukrainu, viņš pauda: "Par notikumiem un situāciju atbildīgi ir visi un, pirmkārt, diplomāti, jo tad, kad diplomāti zaudē diplomātijā, tad pie rīcības nonāk armija. Tā vienmēr ir bijis. Un šajā situācijā tas ir diplomātijas zaudējums, kas ir noticis."

Piedāvājam iepazīties ar raidījuma saturu:

