Eksperti: varbūtība, ka ZZS 'nekonsultēsies' ar Lembergu, ir nulle

"To, ko Kūtris un Mieriņa pasaka skaļi – Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) elektorāts to pašu arī domā," tā raidījuma "Kāpēc" ekspertu diskusijā par jauno valdību izteicās finansists Ģirts Rungainis. Studijā klātesošo ekspertu viedokļi dalījās par to, cik liela būs Aivara Lemberga ietekme jaunajā valdībā, kā arī par to, vai konsultēšanās smagos noziegumos apsūdzētu un ASV sankcijām pakļautu politiķi ir normāla. Tomēr visi bija vienisprātis, ka pati konsultēšanās neizbēgami notiks un nekādi formāli ierobežojumi to nenovērsīs.