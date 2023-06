'Es nekur neatkāpšos!' AS vēlas turpinātu darbu koalīcijā, bet izvēle - JV rokās, atzīst Smiltēns

"Apvienotais saraksts" (AS) apņēmies darīt visu iespējamo, lai turpinātu pašreizējā koalīcijā iesāktos darbus, bet, ja "Jaunā Vienotība" (JV) tomēr izšķirsies par labu sadarbībai ar "Zaļo un zemnieku savienību" (ZZS), "tad tā visa taktika un stratēģija mainās, tad ir darbs opozīcijā," piektdien "DelfiTV" raidījumā "Kāpēc" sacīja viens no AS līderiem, Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.