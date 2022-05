Golubeva iekšlietu ministres amatu pametīs, ja to pieprasīs Kariņš; pati pamatu atkāpties neredz

"Tikai, ja man nav premjera atbalsta. Gadījumā, ja man nav premjera atbalsts, protams, ka es nevaru strādāt," jautāta, kas viņu varētu piespiest pamest iekšlietu ministres amatu raidījumā "Kāpēc" atbildēja politiķe Marija Golubeva (A/P). 9. un 10. maija notikumi pie Uzvaras pieminekļa Pārdaugavā, viņasprāt, esot integrācijas politikas trūkuma vaina un "dažas atsevišķas kļūdas no policijas puses nav pietiekošs pamats, lai iekšlietu ministrs atkāptos".

Jau vēstīts, ka 12. maijā Nacionālās apvienības (NA) Saeimas frakcija un valde lēma pieprasīt Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV) atbrīvot no amata iekšlietu ministri saistībā ar situāciju 9. un 10. maijā pie pieminekļa Pārdaugavā. Ja premjers un koalīcijas partneri šajā jautājumā neņems vērā NA viedokli, partijas valde neredz iespēju turpināt darbu valdībā un lems par savu ministru atsaukšanu.

Golubeva tikmēr NA prasību skaidroja ar vēlēšanu tuvumu, un teica, ka atkāpties no amata viņu pārliecināt varētu "arguments, kas saistīts ar valsts drošību un stabilitāti, nekādā gadījumā ne ar kādu politisko aktoru iegribu". "Pārmetumi, ka 9. maijā kaut kas nepareizi notika – tam es kategoriski nepiekrītu. Visi drošības speciālisti, arī bijušais policijas vadītājs Ķuža kungs saka, ka 9. maijā viss bija organizēts pareizi, problēma bija 10. maijs un tas, ka policija uz vietas nepietiekoši ātri reaģēja uz to, ka pieaug agresivitāte no to cilvēku puses, kas nāca nolikt ziedus," raidījumā uzsvēra politiķe.

Viņa arī pauda pārliecību, ka NA ultimāta pildīšana tikai vairotu spriedzi sabiedrībā, un paredzēja, ka būs iespējams vienoties ar premjeru par to, "kā mēs līdzsvarojam šo situāciju, lai arī turpmāk valdībā liberāļi turpina līdzsvarot labēji noskaņotus kolēģus". "Vai tas būs risinājums ar vai bez manis ministres amatā – tas tiešām nav pats svarīgākais šajā gadījumā. Tas, ko es negribu pieņemt, ir, ka man jāatkāpjas tāpēc, ka tā ir iekšlietu vaina, ka viss notika slikti sakarā ar 9. maija svinēšanu, jo tā ir integrācijas politikas trūkuma vaina. Dažas atsevišķas kļūdas no policijas puses nav pietiekošs pamats, lai iekšlietu ministrs atkāptos," pauda politiķe.

Signālu, vai atbalsts viņai no Kariņa varētu būt, Golubevai neesot ne vienā ne otrā virzienā. Golubeva arī pauda gatavību kandidēt nākamajās Saeimas vēlēšanās, gan piebilstot, ka "Darbs Saeimā mani mazāk interesē, ja kandidēšu, tad uz amatu valdībā".

