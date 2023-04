IZM gatava pārņemt skolas, ja pašvaldības nepratīsies pārskatīt skolu tīklu

Apstiprinot pedagogu zemāko algu pieauguma modeli, valdība paredzējusi konkrētu bāzes finansējuma pieaugumu turpmākajiem gadiem tikai tam pielikumam, kas stāsies spēkā no šā gada 1. septembra. Lai algas turpinātu celt, skolotāju darba devējiem – pašvaldībām – būs jāturpina uzlabot skolu tīkls un piešķirtā nauda jāizmanto efektīvāk. Ja vietvaras to nedarīs, iespējams, jādomā par to, kā mainīt sistēmu, un izglītības un zinātnes ministre “DelfiTV” raidījumā “Kāpēc” piektdien norādīja – Izglītības un zinātnes ministrija būtu gatava skolas pārņemt un algas pedagogiem maksāt pati, bez pašvaldību starpniecības.

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.