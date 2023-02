Kam pieder 'airBaltic' lidmašīnas? Gauss mēģina kliedēt aizdomas par ofšoriem

Līdzīgi kā citas aviokompānijas, arī Latvijas nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” lidmašīnu iegādē izmanto pārdošanas un atpakaļnomāšanas līzinga sistēmu, taču, atšķirībā no citām lidsabiedrībām, “airBaltic” gada pārskatos šī informācija nav publiski pieejama. Aizdomas par to, ka kāda no lidmašīnām, iespējams, nonākusi ofšoros paslēpušos īpašnieku rokās, Gauss “DelfiTV” raidījumā “Kāpēc” mēģināja kliedēt, solot nosaukt gan visas līzinga kompānijas, ar kurām “airBaltic” slēdzis līgumus, gan arī atklājot, kādus līzinga maksājumus uzņēmums ik mēnesi pārskaita katrai no tām.

.