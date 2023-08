'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu: cik partiju būs Siliņas valdībā un kādas būs tās prioritātes? Pilns ieraksts

Pēc labklājības ministres Evikas Siliņas (JV) nominēšanas premjeres amatam šonedēļ oficiāli sākušās jaunas valdības veidošanas sarunas. Cik partijas būs Siliņas valdībā, kādas prioritātes tās izvirzīs un kuri politiskie spēki nokļūs opozīcijā - par to "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" diskutēja žurnāliste Olga Dragiļeva.

Studijā aicināti pārstāvji no visām piecām partijām, kuras iesaistītas valdības veidošanā - "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Edmunds Jurēvics, Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Jānis Dombrava no "Nacionālās apvienības" (NA) un Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Igors Rajevs no "Apvienotā saraksta", kā arī "Progresīvie" Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens un Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Viktors Valainis. Studijā viesojās arī domnīcas "Providus" direktore un vadošā pētniece Iveta Kažoka.

Par nepieciešamību ieviest "jaunu dinamismu" valdības darbā un "paplašināt koalīciju" politiskās partijas spriež jau kopš Valsts prezidenta vēlēšanām 31. maijā, kad Edgars Rinkēvičs šajā amatā tika ievēlēts ar opozīcijas - ZZS un "Progresīvo" balsīm. Nespējot panākt vēlamo, premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) aizvadītajā nedēļā paziņoja par atkāpšanos un partija premjera amatam izvirzīja Siliņu, kurai Rinkēvičs ceturtdien uzticējis veidot nākamo valdību.

Kurš nonāks opozīcijā un vai pie sarunu galda politiķi runā arī par iedzīvotāju problēmu risinājumiem - skatieties raidījumā!

