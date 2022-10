'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu – cik tuvu esam jaunai valdībai un ko tā darīs vispirms? Pilns ieraksts

Šonedēļ turpinājās jaunās valdības veidošanas sarunas, kuru laikā dažādos formātos tikās četru potenciāli koalīciju veidojošo sarakstu pārstāvji. Joprojām skaidras atbildes nav, vai valdību veidos četri politiskie spēki, iesaistot partiju "Progresīvie", kā vēlas "Jaunā Vienotība" (JV), vai tomēr trīs, uz ko cer "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA). Kad skaidrība varētu rasties un kādi būs nākamās valdības pirmie darbi - par to Olga Dragiļeva raidījumā "Kāpēc" diskutēja ar šo partiju līderiem.

Raidījumā JV pārstāvēja Evika Siliņa, "Progresīvos" - Antoņina Ņenaševa, AS - Edvards Smiltēns, NA - Jānis Dombrava. Sarunu norisi komentēja arī "Delfi" žurnālists, politikas apskatnieks Raivis Spalvēns.

Pēc 14. Saeimas vēlēšanām neoficiālās koalīcijas veidošanas sarunas iestrēgušas jautājumā par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem – JV, AS, NA un partijai "Progresīvie", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.

Kaut dažādu "sarkano līniju" dēļ Zaļo un zemnieku savienība, "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei!" šobrīd ir izslēgtas no sarunām, publiskajā telpā izskan arī potenciālo sadarbības partneru savstarpēji pārmetumi. Tostarp Krišjānis Kariņš (JV) ir izteicies, ka AS līderis Uldis Pīlēns neizrādot vēlmi strādāt valdībā, tikmēr citi partneri saskata "ultimāta pazīmes" JV vēlmē iesaistīt "Progresīvos" valdībā.

JV jaunajā Saeimas sasaukumā ieguvusi 26 mandātus, AS – 15, NA –13, bet "Progresīvie" – desmit. Ar "Progresīvajiem" koalīcijai parlamentā būtu 64 balsis, bet bez – 54.

Vienlaikus pamazām iezīmējas arī atšķirības jauno koalīciju veidojošo partiju prioritātēs. Piemēram, AS kritizējis ostu pārvaldības reformu, kā arī aicinājis "labot kļūdas" Administratīvi teritoriālajā reformā, kamēr JV rosinājusi veidot jaunu ministriju, kas atbildētu par vides un enerģētikas jautājumiem.

