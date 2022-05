'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu: Marija Golubeva par 9. maiju un demisiju. Pilns ieraksts

Pēc prokrieviski noskaņotu cilvēku pulcēšanās 10. maijā pie pieminekļa Pārdaugavā ar asu kritikas vilni saskārusies gan Valsts policija, gan iekšlietu Ministre Marija Golubeva (A/P) – Nacionālā apvienība pieprasījusi viņas demisiju, pretējā gadījumā draudot aiziet no koalīcijas. Kāpēc tika pieļauta kara slavināšana un vai ministre atkāpsies no amata – par to raidījumā "Kāpēc" pulksten 13 Golubevu iztaujās žurnāliste Olga Dragiļeva.

Lēmumu par ministres atbrīvošanu no amata ceturtdien iesnieguši "Neatkarīgo" Saeimas frakcijas un citi opozīcijas deputāti, pārmetot politiķei nekompetenci un nespēju novērtēt riskus.

Savukārt Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis iekšlietu ministrei steidzami sagatavot atbildīgo institūciju darbības izvērtējumu 9. un 10. maijā, kā arī informēt par rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai saistībā ar turpmākajiem lēmumiem attiecībā uz Uzvaras parkā esošā pieminekļa demontāžu.

