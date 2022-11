'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu pulksten 12: jaunās valdības deklarācija un mērķi klimata un enerģētikas jomā

Koalīciju veidojošās partijas šonedēļ turpina darbu pie jaunās valdības deklarācijas rakstīšanas, iezīmējot galvenos darāmos darbus. Tikmēr Saeimā virzību sākuši likumu grozījumi ministru biedru un jaunas ministrijas ieviešanai, kas gan atdūrušies pret iebildumiem Juridiskajā komisijā. Kādi ir galvenie saskares punkti un klupšanas akmeņi valdības deklarācijas tapšanā un kādi būs galvenie uzdevumi jaunajai ministrijai – par to diskutēsim piektdien, 25. novembrī, pulksten 12 Delfi TV raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.

Raidījumā diskutēs koalīcijas politiķi Arvils Ašeradens no "Jaunās Vienotības" (JV), Māris Kučinskis no "Apvienotā saraksta" (AS), Jānis Vitenbergs no "Nacionālās apvienības" (NA), Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis un dabas aizsardzības organizāciju iniciatīvas "Zaļais barometrs" koordinatore Baiba Vitajevska-Baltvilka.

Kā liecina aģentūras LETA rīcībā esošais plānotā Ministru kabineta deklarācijas melnraksts, dokumentā plānots norādīt, ka valdība apņēmusies turpināt politiku, kas sniedz iedzīvotājiem drošību un labklājību, kā arī turpinot īstenot pārmaiņas augstākās izglītības un zinātnes, finanšu sektora, investīciju piesaistes, administratīvā iedalījuma un citās jomās, koncentrējoties uz tautsaimniecības izaugsmi, stabilitāti un drošības stiprināšanu.

Lai nostiprinātu tautsaimniecības izaugsmi, jāīsteno "plaša ekonomikas transformācija", mērķēti pārorientējot valsts pārvaldes darbu piecās savstarpēji cieši saistītās jomās - drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte.

Vai valdības deklarācijā trīs koalīcijas partijas iekļāvušas arī savus solījumus vēlētājiem, un ko varam gaidīt no jaunveidojamās ministrijas – skatieties raidījumā!

