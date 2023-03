'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu pulksten 12: Vai NBS spēku dubultošana piecos gados ir sasniedzams mērķis?

Krievijas iebrukums Ukrainā ir pamudinājis Latviju atjaunot obligāto militāro dienestu pilngadību sasniegušiem jauniešiem, un Saeimā otrajā lasījumā apstiprinātais likumprojekts paredz, ka pirmajiem brīvprātīgajiem dienestu vajadzētu sākt jau pavisam drīz – 1. jūlijā. Kāpēc iestrēdzis Valsts aizsardzības dienesta likumprojekts un kādi praktiski šķēršļi jāpārvar, lai dienestu būtu iespējams ieviest sākotnēji plānotajos termiņos – skatieties piektdien, 24. martā, pulksten 12 "Delfi TV" raidījumā "Kāpēc" ar žurnālisti Olgu Dragiļevu.

Raidījumā piedalās Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts (NA), Nacionālās Aizsardzības akadēmijas prorektors, pulkvežleitnants Ēriks Keisters, tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Latvijas Jaunatnes padomes valdes locekle Rota Lāce un Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre Sigita Struberga.

Valsts aizsardzības dienesta mērķis ir stiprināt valsts aizsardzības spējas un piecu gadu laikā dubultot personāla skaitu Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS). Ar šo iniciatīvu pērn jūnijā klajā nāca AM, un pērn īsi pirms vēlēšanām 13. Saeima pirmajā lasījumā atbalstīja likumprojektu par Valsts aizsardzības dienesta izveidi un pakāpenisku ieviešanu turpmāko piecu gadu laikā. Pirmās pavēstes sākotnēji bija plānots izsūtīt jau šī gada janvārī.

Pēc vēlēšanām iecere strauji sabremzējās, jo Valsts aizsardzības dienesta un to pavadošajos likumprojektos konstatēta virkne nepilnību. Februārī AM otrajam lasījumam virzīja būtībā jaunu likumprojektu, kas guva konceptuālu Saeimas atbalstu, bet arī jaunajai versijai līdz marta sākumam iesniegti vairāk nekā 80 priekšlikumi. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jautājumu komisijā patlaban izskatīti aptuveni puse no tiem.

Pa šo laiku arī strauji sarukušas ambīcijas pirmajam iesaukumam – ja sākotnējais plāns paredzēja sākt ar 1000 jauniešu apmācību, tad šobrīd brīvprātīgā kārtā plānots iesaukt ne vairāk kā 300 cilvēkus, jo vairāk jauniešu neļautu uzņemt gan infrastruktūras kapacitāte, gan instruktoru trūkums.

Vai likumdevēji un aizsardzības nozare kopumā pagūs kvalitatīvi sagatavoties pirmo iesaucamo apmācībai jau šogad – skatieties raidījumā.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz e-pastu kapec@delfi.lv

