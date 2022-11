'Kāpēc' ar Olgu Dragiļevu: Vai Kariņa valdība būs? Pilns ieraksts

Jauno valdību veidojošās partijas pirms nedēļas parakstījušas sadarbības memorandu, bet, mēģinot vienoties par valdības deklarāciju, viedokļi par to, kā virzīties tālāk, atšķiras. Vai sarunas nonākušas strupceļā? Par to raidījumā "Kāpēc" žurnāliste Olga Dragiļeva sarunājās ar politiķiem Eviku Siliņu ("Jaunā Vienotība"), Edvardu Smiltēnu ("Apvienotais saraksts") un Jāni Dombravu ("Nacionālā apvienība"), kā arī žurnāla "Ir" komentētāju Aivaru Ozoliņu.

14. Saeimā ievēlētas septiņas partijas, koalīcijas sarunas uzņēmās “Jaunā Vienotība”, kas ieguva lielāko atbalstu no vēlētājiem. Pēc ilgām diskusijām par to, vai koalīcijā ir vieta arī “Progresīvajiem”, par koalīcijas veidošanu vienojās trīs partijas – JV, AS un NA.

Sarunu gaitā iezīmējušies potenciālie spēku samēri un aizvadītajā nedēļā trīs partijas arī parakstījušas sadarbības memorandu. Taču šonedēļ sarunas iestrēgušas pie jautājuma, kas jādara vispirms – JV vēlas vispirms vienoties par atbildības jomu sadalījumu, AS uzstāj, ka sākumā jāvienojas par darāmajiem darbiem un par to, vai nozarēm būs vai nebūs pieejams nepieciešamais finansējums.

Šā brīža premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV), kuram uzticēta valdības veidošana, pavēstījis, ka gaida AS atbildi par atbildības jomu sadalījumu pirms nedēļas beigām, un noraidoša atbilde norādītu, ka process apstājies, iezīmējot riskus trīs partiju koalīcija.

