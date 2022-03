Kasparovs: man ir kauns, ka esmu Krievijas pilsonis

Krievijas opozīcijas politiķis Garijs Kasparovs jau 20 gadus publiski mudinājis apturēt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, apgalvojot, ka viņš ir bīstamāks par "Islāma valsti". Tagad, kad viņam izrādījusies taisnība un viss izvērties traģiski, tas viņam liek justies slikti, intervijā ar "Delfi" žurnālisti Ilgu Dragiļevu atzina šaha čempions. "Tas, ko redzu video reportāžās no Ukrainas... Man ir kauns, ka es esmu Krievijas pilsonis, kaut gan man grūti pārmest pat pastarpinātu saistību ar tiem noziegumiem, kurus šodien veic Krievijas armija Ukrainas zemē," sacīja Kasparobs.

Putins dzīves pieredzi ieguvis VDK skolā, ieguvis Krievijā absolūtu varu un ir pie valsts stūres jau vairāk nekā 20 gadus. Tas var padarīt traku pat inteliģentāko, progresīvāko cilvēku, uzskata Putina pretinieks.

"Tas ir šausmīgi. Jūs 20 gadus esat pie varas un jūs darāt visu, ko gribat. Visi saka: "Jā, jā, protams." Runājot par Putinu, ar viņa nosliecēm, izglītību, ar viņa intelekta līmeni, manuprāt, viņa pārvēršanās par briesmoni, kurš gatavs iznīcināt visu pasauli, nospiežot pogu, bija pilnīgi loģisks ceļš," sacīja Kasparovs.

Ceļā uz varas virsotni Putinam nācis par labu apstāklis, ka Rietumi pievēruši acis uz iespaidīgo un neticami efektīvo lobistu un aģentu tīklu visā pasaulē, kurā bija gan bijušie premjerministri, prezidenti, bijušie ārlietu ministri, biznesa kapteiņi, arī slaveni aktieri, sportisti... Uz šī tīkla fona nobāl pat "Kominternes"* ietekme pirms 80-90 gadiem, salīdzināja Kremļa opozicionārs [*Kominterne - "Komunistiskā internacionāle": organizācija, kuras mērķis 1919.-1943.gadā bija veicināt komunistiskās revolūcijas valstīs, kur komunisti nebija pie varas. -red.]-

"Tas, ka daudzas politiskās partijas Rietumu pasaulē nekautrējās, pat lepojās ņemt naudu no Putina

savai politiskajai darbībai; tas, ka Krievijas propaganda netraucēti funkcionēja visā pasaulē – "Russia Today" ir augstāk apmaksātā TV pasaulē un līdz pat šai dienai to varēja atrast jebkurā satelīttelevīzijas pakā, kuru jums pārdeva - tā ir nopietna mācība uz priekšdienām," uzsvēra Kasparovs.

Viņš uzskata, ka patlaban vērojama Putina režīma agonija, un "tāda milzīga zvēra agonija

būs baisa". Kasparovs uzsvēra, ka "katra diena vilcinoties, nepietiekami reaģējot uz to, kas notiek Ukrainā, uz to, kas var notikt, paaugstina cenu, ko maksāsim par to, ka daudzus gadus ignorējām šos draudus."

Pilnu raidījuma ierakstu varat noskatīties šeit.

Intervijas ierakstu, tāpat kā citus "Kāpēc" raidījumus, iespējams noklausīties arī Apple un Spotify podkāstos!