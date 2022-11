Kučinskis izvairīgs par Rajeva virzīšanu AM biedra amatam; Ašeradens: 'Uzdosim ļoti daudz jautājumu'

Krimināllietas par krāpšanu dēļ Igoru Rajevu (AS) būtu "grūti" virzīt ministra amatam, raidījumā "Kāpēc" atzina viņa partijas biedrs Māris Kučinskis (AS). Vienlaikus par Rajeva nonākšanu citā amatā Kučinskis bija daudz izvairīgāks, uzsverot, ka Rajeva zināšanas esot jāizmanto, un "nevaram viņu norakstīt". Tikmēr Arvils Ašeradens (JV) uzsvēra, ka "drošība ir īpaša sfēra", un, ja Rajevu virzīs uz ar to saistītu amatu, "mēs uzdosim ļoti daudz jautājumus".













.