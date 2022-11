'Kurš bija pirmais – vista vai ola?' – JV un AS joprojām strīdas par Pīlēna lomu pēc valdības izveides

Latvija pie jaunas valdības varētu tikt tikai decembra vidū, tomēr koalīcijas izveides sarunas šobrīd beidzot nonākušas konstruktīvā gultnē – to raidījumā "Kāpēc" atzina jauno koalīciju veidojošie politiķi. Vienlaikus no viņu diskusijām izrietēja, ka principiālas pretrunas joprojām ir par "Apvienotā saraksta" (AS) līdera Ulda Pīlēna lomu pēc valdības izveides. Arvils Ašeradens (JV) norādīja, ka koalīcijas padomes sēdēs būtu jāpiedalās tikai vēlētām amatpersonām, kamēr Māris Kučinskis (AS) pārmeta kolēģim formālismu.

Kaut iepriekš premjerministra amatam nominētais Krišjānis Kariņš (JV) bija izteicies, ka nevēlas sēsties pie viena galda ar Pīlēnu, kurš Saeimas vēlēšanās nekandidēja un tagad nepretendē arī uz ministra amatu, Ašeradens norādīja, ka jaunākajā sarunu raundā piedalījies arī Pīlēns. Tomēr par nākotni esot "ļoti nopietni jāskatās, kā būs". "Šobrīd, kamēr partijas veido valdības deklarāciju, valdības sastāvu, Pīlēna kungs aktīvi piedalās. Kā tas būs pēc tam – mēs neesam par to runājuši," atzina politiķis.

Viņš uzsvēra, ka "Jaunās Vienotības" (JV) nostāja esot skaidra – koalīcijas padomes sanāksmēs piedalīsies tikai deputāti vai ministri. "Šī ir viena ļoti svarīga lieta – politiskajā procesā vienā brīdī piedalās tiešām tie, kas ir saņēmuši vai nu Saeimas mandātu, vai vēlētāju mandātu. Tā ir ļoti svarīga robeža," uzstāja Ašeradens.

Kučinskis gan iebilda, ka neatkarīgi no formāla amata, Pīlēns ir un paliks AS līderis un tā esot "tikai AS iekšējā lieta, kā mēs savas struktūras veidojam". Likums Pīlēnam piedalīties koalīcijas padomes sēdēs neliedzot. Kučinskis arī uzsvēra, ka nebūs tā, ka AS politiķi katru soli noteikti saskaņos ar Pīlēnu: "Ja paskatās uz mūsu ievēlēto sastāvu, nav jau tā, ka mēs būtu tādi puikas un meitenes, kuri neko nesaprotu un kuriem vajag šefam zvanīt."

Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Vitenbergs tikmēr atzina, ka, ja iepriekšējās nedēļās politiķu strīdi bieži izvērsušies, tēlaini izsakoties, "par to, kas bija pirmais – vista vai ola?", tad tagad sarunas nonākušas konstruktīvā gultnē. Tiesa gan par šo jautājumu iezīmējas kārtējā pretruna starp JV un AS, un par to jāvienojas turpmākajās sarunās: "Es domāju no tā, cik labas būs šo kungu [Kariņa un Pīlēna – red.] attiecības, būs arī atkarīgs, cik labas būs šo abu politisko spēku attiecības. Abi ir ar lielām ambīcijām un zināmu pieredzi, bija tāds "pierīvēšanās" periods, un, ironizējot, diskusijas bieži vien bija par to, vai filozofija ir vārds, ko raksta ar "s" vai "z" – abiem bija taisnība, bet kurš būs tas, kura taisnību atzīs?"

Pilnu raidījuma ierakstu skatieties šeit.

Visas raidījuma "Kāpēc" epizodes klausāmas arī Apple un Spotify podkāstos!