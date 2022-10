'Labāk 'Progresīvie' nekā Rosļikovs' – Dombrava par 14. Saeimas prezidija sastāvu

"Par jautājumu, kas sēdēs Saeimas prezidijā, mans viedoklis ir, ka Rosļikova partijai [Stabilitātei!] tur nebūtu jābūt, neskatoties uz to, ka viņiem teorētiski ir vairāk mandātu nekā "Progresīvajiem". Bet tad labāk, lai tur ir "Progresīvie" nekā Rosļikovs," raidījumā "Kāpēc" par iespējamo amatu sadalījumu 14. Saeimā sacīja Jānis Dombrava (NA).

Viņš norādīja, ka šobrīd par ministru amatiem nav bijušas faktiski nekādas sarunas, un par Saeimas komisiju un prezidija sadalījumu vēl jo vairāk – nekādu sarunu nav bijis: "Tas būs nākamais posms, kas tiešām ir būtisks, kad būs skaidrība par jaunās valdības formātu – arī pieņemt lēmumu, vai būs kaut kādas komisijas vai apakškomisijas, kas tiek uzticētas kādai opozīcijas partijai."

Jautāts, vai Nacionālā apvienība gribētu saglabāt Saeimas priekšsēdētāja amatu, Dombrava sacīja, ka tiek izskatīti visi varianti, arī attiecībā uz Saeimas komisijām: "Tas ir ierastais formāts, ka visas partijas tomēr mēģina vienoties par kopējo komisijas vadītāju un Saeimas prezidija sastāvu."

Edvards Smiltēns (AS) raidījumā secināja: "Neesam nonākuši tik tālu, lai analizētu personālijas pret amatiem, un neesam nonākuši tik tālu, lai mums izveidotos kaut kāda kopbilde par to, kādas atbildības jomas nonāktu katras partijas pārziņā – šobrīd mēs divas nedēļas iestrēgām jautājumā, vai krēslam ir četras vai trīs kājas?"

Smiltēns gan atklāja, ka savā lokā ir apzināti deputāti par viņu kompetencēm: "Mēs ļoti izteikti redzam, ka Apvienotajam sarakstam ļoti daudz to, kas ir tautsaimniecības, ekonomikas un nodokļu sadaļā – vismaz 9 no 15 fokusējas uz to, otrs bloks – aizsardzība, trešais – pašvaldību cilvēki."

Viņš norādīja, ka divas nedēļas līdz 14. Saeimas pirmajai sēdei ir pietiekami ilgs laiks, lai saskatītu, kurā jomā katrai partijai ir lielākas kompetences, un tādejādi arī lielāks pienesums darbam parlamentā.

